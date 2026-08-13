Muere Prichard Colón a los 33 años: el exboxeador que sufrió daño cerebral en 2015

El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, quien llevaba más de diez años en una silla de ruedas por sufrir un hematoma subdural

El mundo del deporte y el boxeo se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón a los 33 años. Su padre, Richard Colón, dio a conocer la trágica noticia a través de una declaración pública en la que agradeció el constante respaldo, las oraciones y el afecto brindado a su familia durante más de una década de compleja lucha médica.

El trágico desenlace marca el cierre de una conmovedora historia de resistencia personal que mantuvo en constante expectativa a fanáticos, atletas e instituciones deportivas de todo el globo.

La vida del pugilista dio un giro irreversible el 17 de octubre de 2015 durante un combate disputado en Fairfax, Virginia, frente a Terrel Williams. En aquel momento, Colón marchaba invicto con un prometedor récord profesional de 16 victorias consecutivas y se posicionaba como una de las joyas más brillantes de la cantera boxística de Puerto Rico.

Sin embargo, el desarrollo de la contienda estuvo marcado por repetidos golpes ilegales en la parte posterior de la cabeza —conocidos técnicamente en el argot del deporte de combate como 'golpes de conejo'— los cuales desencadenaron severas complicaciones de salud en medio del enfrentamiento.

Tras concluir la pelea por descalificación, el joven deportista comenzó a manifestar mareos agudos y vómitos en la zona de vestidores, desplomándose a los pocos minutos. Fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde el equipo médico diagnosticó una hemorragia cerebral masiva (hematoma subdural) que requirió una intervención quirúrgica inmediata para liberar la presión craneal.

Colón permaneció en coma durante 221 días, tiempo en el que los especialistas lograron estabilizar sus signos vitales pero confirmaron un cuadro permanente e irreversible de daño neurológico.

Durante más de diez años, Prichard permaneció bajo los abnegados cuidados continuos de sus padres, principalmente de su madre Nieves Colón, quien se convirtió en la voz oficial de su recuperación y compartió diariamente los pequeños avances de su tratamiento, terapias físicas y estado de salud a través de plataformas digitales.

La constancia de la familia transformó el caso en una causa global, sensibilizando a millones de personas e impulsando homenajes institucionales como el reconocimiento del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que le otorgó el cinturón y título honorífico de 'Campeón de la Vida'.

El trágico precedente de Prichard Colón dejó una huella indeleble en la reglamentación del boxeo moderno al forzar la implementación de normativas de seguridad médica mucho más estrictas.

Entre estas reformas destaca la denominada 'Regla Prichard Colón', adoptada por diversos organismos internacionales para establecer una política de cero tolerancia frente a los golpes intencionales en la nuca y agilizar la intervención de los médicos de ring.

Su partida deja un legado duradero sobre la imperiosa necesidad de priorizar la integridad física de los atletas por encima del espectáculo deportivo.