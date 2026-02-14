Marcelo Dotti, exdiputado de Ecuador y comunicador quiteño, falleció a los 83 años

El político y radiodifusor ecuatoriano Marcelo Dotti Almeida falleció, este sábado 14 de febrero de 2026, a los 83 años, tras varios meses de lucha contra una enfermedad.

Los restos de Dotti serán velados en la funeraria Casa Girón, ubicada en la avenida 12 de Octubre y Veintimilla, desde las 11:00 de este sábado.

Mientras que la misa en cuerpo presente se desarrollará el domingo 15 de febrero, a partir de las 12:00, en el mismo lugar. Distintos sectores políticos y de la comunicación del país emitieron su nota de pesar por el fallecimiento.

¿Quién fue Marcelo Dotti?

Dotti nació en Quito y desarrolló una amplia trayectoria tanto en la vida pública como en los medios. Inició su carrera en la radio en 1984 y, años más tarde, en 1988, fue jefe de campaña de Rodrigo Paz, entonces candidato de la Democracia Popular a la Alcaldía de Quito.

Su carrera política incluyó varios hitos. En 1995 se separó de esa organización y posteriormente se incorporó al Partido Social Cristiano.

En 1997 participó como integrante de la Asamblea Constituyente y, un año después, fue elegido diputado nacional, dignidad para la cual fue reelegido en 2002. En 2006 presentó su renuncia al Congreso para asumir como parlamentario andino.

Durante su paso por el Legislativo protagonizó uno de los episodios más recordados de la política ecuatoriana. En 1990 mantuvo un fuerte enfrentamiento verbal en el entonces Congreso Nacional con el legislador Leonardo Escobar