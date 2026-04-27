Mercedes Caicedo renuncia a la Corte Nacional para liderar la Judicatura

La conjueza Mercedes Caicedo Aldaz renunció a su cargo en la Corte Nacional de Justicia de Ecuador este lunes 27 de abril de 2026.

El Pleno del Consejo de la Judicatura aceptó por unanimidad la renuncia de la magistrada, quien asumirá la presidencia de ese organismo.

Los vocales del Consejo de la Judicatura apuntaron que este proceso debe cumplirse con celeridad para evitar vacíos administrativos.

Caicedo deberá ser posicionada como vocal de la Judicatura por la Asamblea Nacional. Ejercerá la titularidad de ese organismo hasta 2031.

La mujer de 38 años encabezó la terna enviada por Marco Rodríguez, presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Se trata de una de las juezas más jóvenes de la CNJ. Es oriunda de Babahoyo, provioncia de Los Ríos.

¿Cuándo se posesionará a Mercedes Caicedo?

La presidenta encargada de la Asamblea Nacional, Carmen Tiupul Urquizo, convocó a los asambleístas a una sesión el miércoles 29 de abril de 2026 a las 17:30.

Como segundo punto del orden del día se fijo la posesión de los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura.