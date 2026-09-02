Miembros de mesa para elecciones en Ecuador: ¿Cómo y quiénes se seleccionan?

Este miércoles 2 de septiembre, el CNE sortea a cerca de 289 000 personas que serán responsables de recibir los votos el 29 de noviembre.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza este miércoles 2 de septiembre de 2026 el sorteo de los ciudadanos que integrarán las Juntas Receptoras del Voto (JRV) en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El proceso se desarrollará desde las 11:00, de manera simultánea en las 24 Juntas Provinciales Electorales y en la Junta Especial del Exterior, con presencia de notarios públicos.

A los seleccionados se les conoce como miembros de mesa. Tendrán una tarea fundamental el próximo 29 de noviembre: recibir los votos de los ciudadanos y realizar el escrutinio al finalizar la jornada.

¿Cuántas personas serán seleccionadas?

En Ecuador serán escogidas 285 509 personas, que integrarán 40 973 Juntas Receptoras del Voto, según el Consejo Nacional Electoral.

En el exterior se seleccionarán otros 3 440 ecuatorianos, distribuidos en 726 juntas. En total, el proceso involucrará a cerca de 289 000 personas.

Cada Junta en territorio nacional está conformada por tres vocales principales, tres suplentes y un secretario.

Los universitarios tienen prioridad

En el sorteo no se toma en cuenta a toda la población ecuatoriana. El Reglamento del CNE establece un orden de preferencia para seleccionar a quienes estarán en las mesas.

Los primeros considerados son los estudiantes legalmente matriculados en universidades e instituciones de educación superior de todo el país.

Después se prioriza, en este orden, a:

Empleados privados con título profesional

Servidores públicos con título profesional

Empleados privados bachilleres

Servidores públicos bachilleres

Estudiantes de bachillerato mayores de 18 años

Ciudadanos de zonas rurales que pertenezcan a organizaciones comunitarias, comités pro mejoras, juntas de agua y otras organizaciones consideradas por el CNE

Ciudadanos que consten en el Registro Electoral de la respectiva jurisdicción

Además, el Reglamento establece que, de preferencia, los cargos de presidente y secretario de cada Junta sean ocupados por universitarios o profesionales.

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¿Qué requisitos debes cumplir?

Para integrar una Junta Receptora del Voto se debe tener entre 18 y 60 años, haber terminado la educación general básica, no tener restricción de los derechos políticos y constar en el Registro Electoral.

Además, la persona debe tener su domicilio electoral en la zona correspondiente a la junta que integrará.

Una de las excepciones es que no pueden ser seleccionados los militares y policías en servicio activo, candidatos a dignidades de elección popular, ministros de Estado y autoridades de elección popular en funciones.

¿Cómo se realiza el sorteo?

Las universidades, instituciones públicas y empresas privadas entregan al CNE información de estudiantes, funcionarios y trabajadores que cumplen con los requisitos.

Las Delegaciones Provinciales Electorales reciben y validan esos datos para construir la base de posibles integrantes de las juntas.

La selección se realiza posteriormente mediante un sistema informático desarrollado por el CNE.

El procedimiento es público y se desarrolla en las juntas electorales provinciales y del exterior con la presencia de un notario público, como establece el Reglamento electoral.

¿Desde cuándo puedes saber si fuiste seleccionado?

Una vez terminado el sorteo, el CNE publicará y actualizará la información de las personas seleccionadas en su página web.

El cronograma electoral establece que la notificación oficial comenzará este viernes 4 de septiembre y se extenderá hasta el 14 de noviembre.

Además, el presidente del CNE, José Cabrera, mencionó que después de seleccionar a los miembros de mesa se habilitará el sistema de consulta del lugar de votación, donde los ciudadanos podrán comprobar si fueron escogidos como integrantes de una JRV.

Las capacitaciones obligatorias comenzarán el 7 de septiembre y se extenderán hasta el mismo día de las elecciones.

Compensación económica por participar

Las personas que cumplan con su función durante toda la jornada electoral recibirán una compensación económica de USD 20.

Su trabajo comenzará con la instalación de las Juntas, continuará con la recepción de los votos y terminará después del conteo y procesamiento de la documentación electoral.

El 29 de noviembre, más de 13,8 millones de electores están convocados a las urnas para escoger, entre otras autoridades, prefectos, alcaldes, concejales, vocales de juntas parroquiales y representantes del Cpccs.