'Ignorante y desquiciada'; pugna entre asambleísta Palacios y ministra Rovira sube de tono en X

Una enzarzada pugna se desató en la red social X entre la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira y la asambleísta correísta, Mónica Palacios en torno a las competencias o no del Estado sobre los desayunos escolares.

Palacios compartió en su cuenta de X, un video de su discurso político en la Comisión de la Niñez de la Asamblea Nacional donde tilda a la ministra Zaida Rovira, de "incompetente e inoperante".

La asambleísta la acusó de "tener a los niños de Pichincha y todo el país con hambre" al no dar, según la legisladora, "los convenios que necesitan los GADs parroquiales para hacer los contratos de los desayunos escolares".

Palacios sostuvo que la Ministra fue convocada a la Comisión de la Niñez para que explique "el abandono de los convenios para la entrega de desayunos escolares a los niños más necesitados", y dijo que la ministra evade su responsabilidad y opta por el ataque personal.

La ministra Rovira respondió a los ataques de la asambleísta con otra tanda de ataques donde tildó a Palacios de "desquiciada e ignorante".

"Además de desquiciada e ignorante, demuestra no tener la menor idea de cómo funciona el Estado", replicó Rovira y sostuvo que "los desayunos escolares NO son competencia del Ministerio de Desarrollo Humano".

Le aclaró que jamás la ha llamado ladrona, y cuestionó la calidad de su trabajo como legisladora.