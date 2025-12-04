¿Qué es 'Muslim Brotherhood', el grupo declarado como terrorista por el presidente Daniel Noboa?

El grupo 'Muslim BrotherHood' fue declarado como terrorista por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El presidente Daniel Noboa declaró como organización terrorista al grupo islamista 'Muslim Brotherhood'. Lo hizo la noche del miércoles 3 de diciembre del 2025, mediante el Decreto Ejecutivo 239.

El Muslim Brotherhood, también conocido en español como Hermandad Musulmana, es un movimiento islamista suní fundado en Egipto en 1928. A lo largo de su historia, ha buscado fusionar la religión con la política, promoviendo un gobierno basado en los valores islámicos.

En distintos países de Medio Oriente y otras regiones, la organización ha sido acusada de promover agendas extremistas, lo cual ha llevado a su prohibición o a que sea considerada terrorista en naciones como Egipto o Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué implica la declaratoria para Ecuador?

El gobierno considera que el grupo puede representar un riesgo potencial de infiltración o coordinación con redes delictivas ya operativas, lo que podría aumentar la amenaza al orden público.

No es la primera acción del gobierno contra la Hermandad Musulmana: el 3 de mayo de 2025 ya se emitió el Decreto Ejecutivo 620, en el que se condenaba la supuesta influencia del grupo en Ecuador y su posible vinculación con actos terroristas.

La nueva declaratoria ocurre justo antes de que el presidente emprenda una gira internacional, lo que podría implicar coordinación con otros países que también han tomado medidas similares contra el grupo.