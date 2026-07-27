Requisitos, funciones...; Cpccs abre convocatoria para elegir académicos para renovar el CNE

Equipo técnico de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de renovación parcial se reunió el 22 de julio.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) realizó una tercera convocatoria dirigida a las universidades y escuelas politécnicas del país para conformar el equipo de catedráticos que participará en la fase de oposición del proceso de renovación parcial de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las instituciones de educación superior podrán postular a docentes hasta el 4 de agosto, de acuerdo con el cronograma establecido por el organismo.

El grupo estará conformado por siete catedráticos, distribuidos de la siguiente manera:

Dos expertos en Derecho Electoral.

Dos en Derecho Electoral.

Dos en Ciencias Políticas.

Un especialista en Manejo de Datos Informáticos y Datos Estadísticos.

Un experto en Derechos Humanos.

Uno en Derecho Administrativo.

Funciones de los catedráticos

Dentro del concurso de renovación parcial del CNE, los docentes seleccionados serán los responsables de elaborar el banco de preguntas que se utilizará en la prueba escrita de oposición.

Los postulantes a consejeros del organismo electoral deben rendir una prueba de oposición, que es una evaluación de conocimientos que se calificará sobre un total de 50 puntos.

Para la prueba de oposición, los catedráticos seleccionados deberán elaborar en el término de 5 días un banco de 2 000 preguntas “objetivas, claras, opción múltiple y pertinente a las materias del concurso”, según el reglamento del proceso

El banco de preguntas de la prueba de oposición escrita se conformará con la siguiente proporcionalidad: 40% Derecho Electoral, 20% Derecho Constitucional, 10% Gestión Pública, 10% Ciencias Políticas, 5% Ética Pública, 10% Sistemas de Información y 5% Interculturalidad y Género.

Requisitos para postular

Las universidades y escuelas politécnicas acreditadas podrán presentar docentes que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento para la renovación parcial del CNE.

Cada postulante deberá entregar obligatoriamente:

Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación .

y . Hoja de vida elaborada conforme al formato oficial del Ministerio del Trabajo, acompañada de la siguiente documentación:

elaborada conforme al formato oficial del Ministerio del Trabajo, acompañada de la siguiente documentación: Títulos de tercer y cuarto nivel registrados en la Senescyt . Certificados de experiencia profesional y docente. Nombramientos, contratos o certificados laborales. Publicaciones científicas o académicas. Investigaciones, libros o capítulos de libros. Ponencias, cursos, seminarios, congresos, diplomados, certificaciones profesionales y reconocimientos académicos.

registrados en la . Certificados de experiencia profesional y docente. Nombramientos, contratos o certificados laborales. Publicaciones científicas o académicas. Investigaciones, libros o capítulos de libros. Ponencias, cursos, seminarios, congresos, diplomados, certificaciones profesionales y reconocimientos académicos. Un correo electrónico autorizado para recibir todas las notificaciones del proceso.

autorizado para recibir todas las notificaciones del proceso. El formulario de declaración de no estar incurso en prohibiciones, firmado electrónicamente.

Principales prohibiciones

Los aspirantes no podrán participar si se encuentran dentro de alguna de las prohibiciones:

Tener una sentencia ejecutoriada con pena privativa de libertad vigente.

con pena privativa de libertad vigente. Mantener contratos con el Estado para obras públicas, prestación de servicios o explotación de recursos naturales.

para obras públicas, prestación de servicios o explotación de recursos naturales. No haber cumplido medidas de rehabilitación derivadas de violencia intrafamiliar o de género .

. Haber sido condenado por delitos de lesa humanidad o crímenes de odio .

o . Mantener deudas tributarias con el SRI o estar en mora con el IESS .

con el o estar en mora con el . Haber sido directivo, afiliado o adherente de una organización política o haber ejercido cargos de elección popular.

o haber ejercido cargos de elección popular. Ser juez , integrante del Tribunal Contencioso Electoral , del CNE , ministro de Estado, miembro del servicio exterior o integrante activo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional , salvo que haya renunciado dentro de los plazos legales.

, integrante del , del , ministro de Estado, miembro del servicio exterior o integrante activo de las o la , salvo que haya renunciado dentro de los plazos legales. Adeudar dos o más pensiones alimenticias .

. Tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con integrantes del Cpccs o con otro postulante del mismo proceso.

o con integrantes del o con otro postulante del mismo proceso. Haber ejercido el cargo de consejero del CPCCS hasta dos años antes de la convocatoria.

Cómo presentar las postulaciones

Las instituciones de educación superior podrán remitir la documentación mediante dos modalidades:

Presentación física, en la Secretaría General del CPCCS, en Quito, o en cualquiera de las delegaciones provinciales del organismo.

Presentación electrónica, enviando toda la documentación al correo oficial habilitado para el proceso comisionciudadanadeseleccioncne@cpccs.gob.ec