Gustavo Petro insiste que Jorge Glas es ciudadano colombiano

El presidente Daniel Noboa rechazó las declaraciones de su homólogo colombiano Gustavo Petro, quien volvió a afirmar que el exvicepresidente Jorge Glas es un “preso político”.

Noboa aseguró que estas afirmaciones representan un “atentado contra la soberanía” del Ecuador y una violación al principio de no intervención entre Estados.

A través de su cuenta en la red social X, Noboa afirmó que el país ha esperado años para que los casos de corrupción lleguen a la justicia.

También sostuvo que desde el exterior se intenta posicionar la idea de presos políticos para, según dijo, desviar la atención de casos de corrupción.

Los casos judiciales de Glas

El mandatario ecuatoriano recordó que Glas fue sentenciado por asociación ilícita en el caso Odebrecht, además de su condena por cohecho en el caso Sobornos 2012-2016.

También mencionó el proceso por presunto peculado en el caso Reconstrucción de Manabí, relacionado con el manejo de fondos tras el terremoto de 2016.

Petro insiste en su postura

Las declaraciones de Noboa llegaron luego de que Gustavo Petro insistiera en que Glas es un preso político y que debería ser liberado o entregado a Colombia.

El presidente colombiano aseguró que incluso trató este tema con Noboa durante un encuentro en Galápagos en diciembre de 2024.

Tras la respuesta ecuatoriana, Petro volvió a pronunciarse y reiteró que Glas también tiene nacionalidad colombiana.

Además, pidió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para vigilar su situación.

El mandatario colombiano también expresó preocupación por la salud del exvicepresidente.

Según Petro, Glas estaría enfrentando problemas de nutrición y pérdida de peso durante su permanencia en prisión.

Un tema que escala a nivel internacional

El cruce de declaraciones ha elevado la tensión política entre ambos países, al tratarse de un tema judicial que ahora también tiene un componente diplomático.

Las declaraciones han generado debate tanto en Ecuador como en Colombia.

La situación de Jorge Glas continúa siendo uno de los temas políticos más polémicos en Ecuador, especialmente por su relación con los casos de corrupción del gobierno de Rafael Correa.

Las declaraciones también reavivan el debate sobre el uso del término “preso político”, una calificación que el Gobierno ecuatoriano rechaza.