Daniel Noboa se reunió con el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth

Noboa se reúne con el jefe del Pentágono

El presidente Daniel Noboa sostuvo una reunión oficial con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, este lunes 15 de junio de 2026.

La cita marcó el cierre de la agenda internacional que el Mandatario inició el 11 de junio.

Seguridad y narcoterrorismo

Según informó la Presidencia de la República, la cita estuvo enfocada en reforzar la cooperación entre ambas naciones en temas de defensa y seguridad.

El encuentro se desarrolló en el marco de los acercamientos bilaterales que mantienen Ecuador y Estados Unidos frente a desafíos comunes en la región.

La Presidencia señaló que uno de los principales objetivos fue avanzar en mecanismos de coordinación y trabajo conjunto.

Entre los temas abordados constan acciones relacionadas con la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la elaboración de estrategias compartidas para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado.

Apoyo a la defensa nacional

De acuerdo con la información oficial, las conversaciones también estuvieron orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa.

La reunión buscó impulsar nuevos espacios de cooperación técnica entre ambos países.

El encuentro con Pete Hegseth formó parte de la agenda internacional que Daniel Noboa cumplió desde el jueves 11 de junio.

Tras concluir su agenda en Estados Unidos, se prevé que el presidente Noboa retorne a Ecuador este lunes 15 de junio.