Opción 2026 es información en tiempo real sobre la jornada electoral en Ecuador.

Teleamazonas prepara una cobertura informativa especial y multiplataforma para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) del domingo 29 de noviembre del 2026.

Más de 200 personas, entre periodistas, camarógrafos, productores y personal técnico y administrativo, estarán activas a escala nacional para llevar a la audiencia información de primera mano sobre lo que ocurra durante la jornada electoral en la que se elegirá a más de 5 400 autoridades.

La información arrancará desde las 07:00 con la inauguración del proceso electoral, los reportes de incidencias asociadas al fenómeno El Niño, la movilidad a lo largo y ancho del país y todos los pormenores de las elecciones.

A partir de las 16:00 los televidentes podrán seguir en vivo el cierre de los recintos electorales y el conteo de votos que realizará el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Opción 2026 ofrece a la audiencia análisis e información de calidad con distintas voces que analizarán el panorama político del país tras las elecciones seccionales.

Información multiplataformas

A la información en señal abierta se suma la plataforma digital. Usted podrá seguir la información minuto a minuto a través de www.teleamazonas.com y por las cuentas de Teleamazonas, en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.

Además, conectarse desde cualquier lugar a Opción 2026 Digital. El programa se transmitirá en directo durante toda la jornada. Nuestros reporteros, que estarán desplegados por todo el país, llevarán información relevante del movimiento de candidatos, la reacción de las autoridades, entre otros temas.

Estaremos también en las provincias en las que se advierten riesgos asociados al Fenómeno de El Niño.

Además, se podrá ver un reporte especial sobre cómo sobreviven financieramente los Municipios y su dependencia del Gobierno Central.

Carlos Sacoto contará quiénes son los alcaldes en funciones y candidatos investigados con indicios de responsabilidad penal.