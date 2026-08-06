Pabel Muñoz inscribe su candidatura para ser reelegido como alcalde de Quito

Pabel Muñoz inscribió su candidatura en busca de la reelección.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, inscribió su candidatura en busca de la reelección, este jueves 6 de agosto de 2026.

Muñoz acudió a la Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral (CNE) acompañado de un grupo de simpatizantes.

"Sería terrible que el equipo que quedó campeón mundial haya ganado porque no permitió que el otro se presente en la cancha. Hay que ganar teniendo los mejores argumentos, las mejores propuestas", dijo Muñoz ante los medios.

Asimismo, Muñoz insistió en que "han hecho tantos intentos antes para dejarnos fuera (de las elecciones), que dudamos que paren ahora".

El alcalde correísta se inscribió con el apoyo de organizaciones políticas: Partido Socialista Ecuatoriano, Unidad Popular y el movimiento provincial Todos.

En un video publicado el miércoles, Muñoz recordó que su partido, la Revolución Ciudadana, fue suspendido y que también se sancionó al Movimiento Amigo, con el que los correístas planeaban participar en las seccionales.

Sin embargo, "el pedido de un gran movimiento ciudadano y la apertura de tres organizaciones políticas permiten reafirmar nuestro proyecto de ciudad", dijo el Burgomaestre.