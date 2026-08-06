Qué necesita para denunciar la desaparición de una persona en Ecuador

Las desapariciones en Ecuador se pueden denunciar de manera inmediata.

Para denunciar la desaparición de una persona en Ecuador no es necesario esperar ni 24 ni 48 horas. El reporte puede ser inmediato.

Las denuncias pueden presentarse enseguida ante la Fiscalía o la Policía. Especialmente si se sospecha que la persona puede correr peligro.

La denuncia de una desaparición no tiene ningún costo y se puede hacer a cualquier día y hora.

¿Qué se necesita para denunciar la desaparición de una persona?

Para ayudar con la búsqueda de la persona desaparecida es importante llevar ante las autoridades una fotografía actual y sin filtros.

Además, se deben incluir datos de identificación de la persona, como su estatura, color de ojos y cabello y rasgos particulares que permitan identificarla.

La persona que reporta la desaparición debe detallar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos. Cualquier dato puede ser clave en la búsqueda e investigación.

La difusión de fotografías o datos en la búsqueda en redes sociales debe realizarse de manera coordinada con las autoridades para evitar desinformación.

Puede ayudar entregar información sobre:

La descripción de la ropa que vestía la última vez que fue vista la persona desaparecida.

de la que vestía la última vez que fue vista la persona desaparecida. El lugar y la hora donde desapareció.

y la donde desapareció. Información sobre los sitios que frecuenta, familiares, amigos o personas con las que pudo haber tenido contacto .

que frecuenta, familiares, amigos o personas con las que pudo haber tenido . Números telefónicos de contacto del denunciante.

Búsqueda de desaparecidos

Una vez recibida la denuncia, el fiscal dispone de forma inmediata las diligencias investigativas junto con la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased).

Con la desaparición reportada inicia la búsqueda y la difusión del cartel oficial con los datos de la persona y el correspondiente número de contacto para información que ayude a dar con su paradero.

Si la persona desaparecida regresa a su hogar por sus propios medios, o de otra forma, se debe notificar a las autoridades de manera inmediata para frenar todas las acciones de búsqueda e iniciar una investigación en caso de que haya sido víctima de algún delito.

Las desapariciones en Ecuador aumentaron en el primer semestre de 2026. La Fiscalía registró 3 909 denuncias hasta junio, un 2,8% más que el mismo período del año anterior.