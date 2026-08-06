Muerte de jóvenes quiteños revela punta del 'iceberg' de cómo opera el crimen en Manabí

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento desaparecieron en Manabí y fueron hallados sin via en la ruta del Spondylus.

El viaje turístico a Puerto López que emprendieron Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, dos jóvenes de 22 años oriundos del sur de Quito, terminó en tragedia.

Tras permanecer desaparecidos desde el pasado 2 de agosto, sus cuerpos fueron hallados con impactos de bala a un costado de la carretera en Manglar Alto, en el límite entre Santa Elena y Manabí.

A simple vista, el caso se suma a las preocupantes cifras de homicidios y violencia que azotan a la costa ecuatoriana.

Sin embargo, la inteligencia policial revela que este tipo de crímenes son apenas la manifestación más visible —la punta del iceberg— de un entramado criminal mucho más profundo y complejo.

La Ruta del Spondylus: un corredor bajo la lupa

Según el informe policial, los cuerpos de Anthony y Dayan fueron hallados a un costado de la E15 (Ruta del Spondylus), entre la maleza y una alcantarilla.

Teleamazonas.com tuvo acceso al Modelo Iceberg de la Criminalidad Organizada en Manabí, desarrollado por la Policía Nacional.

Lo sucedido con Anthony y Dayan en el eje vial de la Ruta del Spondylus no es casual. De acuerdo con el modelo policial, en los cantones como Puerto López, Jaramijó, Sucre y Pedernales se articula una de las capas que sostienen la criminalidad en la provincia: los Servicios Criminales y Logística.

En estas zonas, de acuerdo con la definición de la Policía, las estructuras delictivas utilizan puertos artesanales, pistas clandestinas y rutas marítimas para el acopio y transporte de droga, y también para imponer un control territorial coercitivo sobre residentes y visitantes.

De la violencia de calle al crimen transnacional

El reporte de Criminalística sobre el crimen de los jóvenes quiteños señala que ambas víctimas presentaban múltiples heridas de arma de fuego. Para la Policía, los homicidios, el sicariato y la extorsión representan únicamente la capa más superficial o manifestación visible de su denominado "Modelo Iceberg".

Por debajo de este tipo de violencia se estructuran otras ocho capas que sostienen la operación del crimen organizado en Manabí, según el modelo de la Policía:

Lo visible (Capa 1):



Homicidios, sicariato, extorsióin, microtráfico, amenazas y control barrial.

Homicidios, sicariato, extorsióin, microtráfico, amenazas y control barrial. Brazo armado y control local (Capas 2 y 3):

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Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) como Los Choneros, Lobos, Tiguerones, Lagartos y Mafia 18 que disputan el control de barrios, playas y rutas costeras.

​ Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) como que disputan el control de barrios, playas y rutas costeras. Actividades criminales y logística (Capa 4)

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​Transporte, acopio, combustible, armas, pistas clandestina, rutas maritimas, puertos artesanales y encaletamiento. Estas acciones delictivas han sido identificadas en Puerto López, donde desaparecieron Anthony y Dayan.

​ ​Transporte, acopio, combustible, armas, pistas clandestina, rutas maritimas, puertos artesanales y encaletamiento. Estas acciones delictivas han sido identificadas en Puerto López, donde desaparecieron Anthony y Dayan. Finanzas y lavado (Capas 5 y 6):



Redes de economía ilegal que blanquean capitales a través de empresas fachada en sectores pesqueros, agrícolas, comerciales e inmobiliarios.

Redes de economía ilegal que blanquean capitales a través de empresas fachada en sectores pesqueros, agrícolas, comerciales e inmobiliarios. Estrstegas e intermediarios (Capa 7)

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Articuladores financieros, logísticos, empresariales, legales o de enlace entre estructuras locales y redes superiores.

​ Articuladores financieros, logísticos, empresariales, legales o de enlace entre estructuras locales y redes superiores. Infiltración y conexiones transnacionales (Capas 8 y 9):



Redes de corrupción institucional que facilitan el flujo operativo de carteles internacionales como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y mafias europeas.

Los tres niveles de como opera la criminalidad en Manabí. Referencial generada con IA

Capas desde la cuatro hasta la nueva de cómo opera la criminalidad en Manabí. Referencial generada con IA

Investigación en curso

Mientras la Fiscalía y la Dinased avanzan con las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de Peñafiel y Sarmiento, el análisis policial concluye que combatir la violencia en las calles no será suficiente.

De acuerdo con este insumo, si no se desarticulan los niveles inferiores del iceberg: la logística, el financiamiento y la protección política que sostienen el crimen en la provincia de Manabí.