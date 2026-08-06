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Política

Reorganización en la Presidencia: Noboa redefine funciones de cinco secretarías 

A través del Decreto 467, Daniel Noboa redefine las funciones de las cinco secretarías generales de la Presidencia.

Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 467, este jueves 6 de agosto de 2026.

Presidencia de la República del Ecuador

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

06 ago 2026 - 18:25

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El presidente Daniel Noboa firmó, este jueves 6 de agosto de 2026, el Decreto Ejecutivo 467, mediante el cual dispone una reorganización de la estructura de la Presidencia de la República y actualiza las atribuciones de las secretarías generales que forman parte de esa institución.

El documento oficial establece que la Presidencia estará conformada por cinco secretarías generales y se detallan las funciones específicas que debe desempeñar cada institución.  

“Como consecuencia de los procesos de reestructuración y rediseño institucional de la Presidencia, las atribuciones de las Secretarías que integran su estructura orgánica han sido modificadas, por lo que resulta necesario actualizarlas, armonizarlas y sistematizarlas en un solo Decreto”, señala el Decreto.

Las cinco secretarías que integrarán la Presidencia

De acuerdo con el Decreto, la nueva estructura estará integrada por las siguientes dependencias:

  • Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. 
  • Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público
  • Secretaría General Jurídica
  • Secretaría General de Comunicación
  • Secretaría General de Integridad Pública

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Por ejemplo, la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, encabezada por José Julio Neira.

Según el Decreto, esta entidad asumirá funciones como la asesoría política al Presidente de la República, actuará como portavoz de la Presidencia y presidirá los gabinetes interinstitucionales, entre otras funciones.

A continuación el documento donde se detalla todas las funciones que tendrán las cinco secretarías generales de la Presidencia de Ecuador

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