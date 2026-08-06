Reorganización en la Presidencia: Noboa redefine funciones de cinco secretarías
A través del Decreto 467, Daniel Noboa redefine las funciones de las cinco secretarías generales de la Presidencia.
Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 467, este jueves 6 de agosto de 2026.
Presidencia de la República del Ecuador
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Actualizada:
06 ago 2026 - 18:25
El presidente Daniel Noboa firmó, este jueves 6 de agosto de 2026, el Decreto Ejecutivo 467, mediante el cual dispone una reorganización de la estructura de la Presidencia de la República y actualiza las atribuciones de las secretarías generales que forman parte de esa institución.
El documento oficial establece que la Presidencia estará conformada por cinco secretarías generales y se detallan las funciones específicas que debe desempeñar cada institución.
“Como consecuencia de los procesos de reestructuración y rediseño institucional de la Presidencia, las atribuciones de las Secretarías que integran su estructura orgánica han sido modificadas, por lo que resulta necesario actualizarlas, armonizarlas y sistematizarlas en un solo Decreto”, señala el Decreto.
Las cinco secretarías que integrarán la Presidencia
De acuerdo con el Decreto, la nueva estructura estará integrada por las siguientes dependencias:
- Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete.
- Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público.
- Secretaría General Jurídica.
- Secretaría General de Comunicación.
- Secretaría General de Integridad Pública.
Por ejemplo, la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete, encabezada por José Julio Neira.
Según el Decreto, esta entidad asumirá funciones como la asesoría política al Presidente de la República, actuará como portavoz de la Presidencia y presidirá los gabinetes interinstitucionales, entre otras funciones.
A continuación el documento donde se detalla todas las funciones que tendrán las cinco secretarías generales de la Presidencia de Ecuador
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