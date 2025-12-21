El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará Ecuador para reunirse con Noboa

El presidente electo de Chile , José Antonio Kast, empezó su gira en Argentina.

José Antonio Kast, presidente electo de Chile, visitará Ecuador como parte de su gira internacional tras triunfar en el balotaje. En su agenda está prevista una reunión con el presidente Daniel Noboa.

A través de un comunicado, difundido este domingo 21 de diciembre, su equipo informó que Kast viajará a Quito el lunes 22 y se reunirá con su homólogo ecuatoriano el martes 23 de diciembre.

En este encuentro, el mandatario electo de Chile con Daniel Noboa tratarán "la crisis migratoria y los desafíos en materia de seguridad y desarrollo comercial entre ambos países".

También, Kast con su delegación sostendrá encuentros con autoridades y empresarios para fortalecer la relación entre Chile y Ecuador.

Comunicado del equipo de José Antonio Kast Redes Sociales

Daniel Noboa fue de los primeros en felicitar al ultraderechista y en su mensaje en la red social X afirmó que "se abre una nueva etapa para Chile y para la región".

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, el presidente electo ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico.

Este es el segundo viaje internacional de Kast desde que ganó los comicios del 14 de diciembre del 2025. Su gira es una clara señal a sus aliados en la región.

El 16 de diciembre estuvo en Argentina, donde se reunió con el presidente Javier Milei y anticipó una muy buena relación entre ambos países, a niveles que "nunca antes se ha visto", dijo.

Además, el presidente electo de Chile se reunirá con José Jeri, presidente de Perú, en enero del 2026. Estos encuentros buscan fortalecer la relación y cooperación en la región.