El debate de candidatos de Guayaquil está previsto para el domingo 22 de noviembre.

Los ocho candidatos a la Alcaldía de Guayaquil ya conocen cómo será su participación en el debate electoral previsto para este domingo 22 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) definió mediante sorteos públicos el orden de intervención y los cruces entre los aspirantes, el pasado viernes 13 de noviembre, en la Delegación Provincial Electoral del Guayas.

Allí se estableció quién preguntará a quién y qué candidatos tendrán la oportunidad de interpelar a sus contendientes durante los cuatro ejes temáticos.

El debate se desarrollará entre las 20:00 y las 21:30. Sin embargo, el CNE todavía no ha confirmado la sede donde se realizará el encuentro.

📸 #CNEGuayas realizó el sorteo público para definir el orden de participación de los candidatos en los Debates Electorales Obligatorios de Guayaquil, Daule, Milagro y Durán y Prefectura que se desarrollarán del 19 al 22 de noviembre. Conoce más en el siguiente video 🎥🤳⤵ https://t.co/vFZSFw1GDa — CNE Guayas (@CNEGuayas) November 14, 2026

Uno de los sorteos determinó la distribución de los ocho aspirantes en el set de televisión, de izquierda a derecha. La ubicación quedó establecida de la siguiente manera:

1. Pedro Medina.

2. Antonio García.

3. Susana Santistevan.

4. Andrés Roche.

5. Mónica Luzárraga.

6. Cynthia Viteri.

7. Fiorella Ycaza.

8. Héctor Baldeón.

¿Quién preguntará a quién en el debate de Guayaquil?

Los candidatos tendrán la oportunidad de formular preguntas directamente a sus contrincantes en dos bloques: servicios públicos y gestión de riesgos, y desarrollo económico local y oportunidades.

Eje 1: Servicios públicos y gestión de riesgos

Los cruces definidos mediante sorteo son:

Cynthia Viteri preguntará a Andrés Roche.

Andrés Roche preguntará a Mónica Luzárraga.

Fiorella Ycaza preguntará a Antonio García.

Antonio García preguntará a Pedro Medina.

Héctor Baldeón preguntará a Fiorella Ycaza.

Mónica Luzárraga preguntará a Héctor Baldeón.

Pedro Medina preguntará a Susana Santistevan.

Susana Santistevan preguntará a Cynthia Viteri.

Eje 4: Desarrollo económico local y oportunidades

En este bloque, los intercambios serán los siguientes:

Fiorella Ycaza preguntará a Antonio García.

Antonio García preguntará a Pedro Medina.

Mónica Luzárraga preguntará a Andrés Roche.

Héctor Baldeón preguntará a Mónica Luzárraga.

Susana Santistevan preguntará a Fiorella Ycaza.

Cynthia Viteri preguntará a Héctor Baldeón.

Pedro Medina preguntará a Cynthia Viteri.

Andrés Roche preguntará a Susana Santistevan.

🎙️ #GuayaquilDebate2027 | Se procede a seleccionar de forma manual y aleatoria las balotas que contienen los nombres de las y los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil, esto definirá el orden de ubicación en el set de 📺. 📌 Se ubicarán de izquierda a derecha. https://t.co/XsAp6vYZPb — CNE Guayas (@CNEGuayas) November 13, 2026

¿Quién interpelará a quién en los ejes 2 y 3 de seguridad e integridad?

Los otros dos bloques tendrán una metodología diferente. Las preguntas principales fueron elaboradas por el Comité Nacional de Debates y, luego, los candidatos podrán interpelarse entre sí siguiendo los turnos establecidos por el sorteo.

Eje 2: Seguridad ciudadana y convivencia:

Pedro Medina interpelará a Cynthia Viteri.

Fiorella Ycaza interpelará a Mónica Luzárraga.

Héctor Baldeón interpelará a Pedro Medina.

Cynthia Viteri interpelará a Andrés Roche.

Mónica Luzárraga interpelará a Susana Santistevan.

Susana Santistevan interpelará a Antonio García.

Antonio García interpelará a Héctor Baldeón.

Andrés Roche interpelará a Fiorella Ycaza.

Eje 3: Integridad y buen uso de los recursos públicos

Andrés Roche interpelará a Cynthia Viteri.

Mónica Luzárraga interpelará a Héctor Baldeón.

Fiorella Ycaza interpelará a Pedro Medina.

Antonio García interpelará a Mónica Luzárraga.

Cynthia Viteri interpelará a Susana Santistevan.

Pedro Medina interpelará a Fiorella Ycaza.

Héctor Baldeón interpelará a Antonio García.

Susana Santistevan interpelará a Andrés Roche.

Los cuatro ejes temáticos permitirán conocer las propuestas de los aspirantes para administrar Guayaquil durante el período 2027-2031.

Entre los asuntos que estarán en discusión constan la seguridad ciudadana, movilidad, servicios básicos, gestión de riesgos, desarrollo económico y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El 22 de noviembre se realizarán los debates de los candidatos a la Alcaldía de Quito y Guayaquil. Este evento ocurrirá una semana antes de las votaciones seccionales previstas para el 29 de noviembre.