TCE ratifica que Luisa González no podrá ser candidata a la Prefectura de Manabí

Luisa González quedó fuera de la contienda electoral para las seccionales del 29 de noviembre

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) confirmó este sábado 12 de septiembre que Luisa González, del movimiento correísta, no podrá participar como candidata a la Prefectura de Manabí en las próximas elecciones seccionales.

El pleno del organismo electoral resolvió negar el recurso presentado por González y ratificar la decisión que previamente había adoptado la Junta Provincial Electoral y posteriormente el Consejo Nacional Electoral (CNE).

¿Por qué quedó fuera Luisa González?

El principal argumento para rechazar su candidatura está relacionado con los requisitos establecidos por los estatutos de Pachakutik, organización que auspiciaba su postulación.

Según la resolución, González no había militado durante al menos dos años en la lista 18, una condición contemplada en la normativa interna del movimiento indígena para quienes buscan representar a la organización en un proceso electoral.

La Junta Provincial Electoral acogió inicialmente la impugnación contra su candidatura. Posteriormente, el CNE mantuvo esa decisión y el caso llegó al TCE, que finalmente cerró la disputa en la vía electoral.

Los cinco jueces del Tribunal Contencioso Electoral votaron a favor de rechazar el recurso presentado por González y mantener la resolución que impide su participación en las votaciones del 29 de noviembre de 2026

Postura de Luisa González

Tras conocer la decisión del TCE, Luisa González se pronunció en redes sociales y aseguró que continuará junto a sus seguidores.

“Solo con fraude puede ganarme en las urnas. Querido país, darnos por vencidos no es opción, seguiré junto a ustedes con fe y esperanza de días mejores”.