Cuatro siniestros de tránsito se registran en Quito la mañana de este miércoles 25 de marzo

Dos vehículos livianos colisionaron la mañana de este miércoles 25 de marzo de 2026 en el sector de La Napo, en el sur de Quito.

Cuatro siniestros de tránsito se registraron la mañana de este miércoles 25 de marzo del 2026 en distintos puntos de Quito, según reportó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Uno ocurrió en el sector de la Ruta Viva y av. Simón Bolívar, en sentido Quito Aeropuerto, por lo que se cerró el carril derecho de la vía. No se reportan personas heridas o fallecidas.

Más temprano también se reportó un siniestro en la av. Simón Bolívar, en el sector de Guápulo, en sentido norte sur.

En el sur de Quito, en el sector de La Napo, también hubo el choque de dos vehículos livianos. El siniestro ocurrió en la curva de la calle Pedro Pinto, entre El Sena y la av. Napo. Las autoridades cerraron el como en sentido norte-sur.