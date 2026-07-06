Adulto mayor sufre quemaduras tras deflagración por acumulación de gas en Quito

La vivienda de un adulto mayor resultó afectada por una deflagración.

Un hombre de 80 años resultó herido por una deflagración por acumulación de gas la mañana de este lunes 6 de julio de 2026 en el sur de Quito.

El incidente ocurrió en el sector de la Lucha de los Pobres Baja, en el sur de la capital, según informó el Cuerpo de Bomberos de Quito.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Quito, cuyos equipos acudieron al lugar para controlar la situación y asistir a la persona afectada.

Adulto mayor sufrió quemaduras

De acuerdo con el reporte de los bomberos, el adulto mayor presentó quemaduras de primer grado en el rostro, cuello, manos y pies.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria en el sitio. Hasta el momento, las autoridades no han informado si fue trasladado a una casa de salud.

¿Qué es una deflagración?

Los bomberos explicaron que una deflagración es una combustión rápida que ocurre cuando existe una fuga y acumulación de gas en un espacio cerrado y este entra en contacto con una fuente de calor o una chispa.

A diferencia de una explosión de gran magnitud, este fenómeno genera una rápida expansión de los gases que puede provocar lesiones e importantes daños materiales.

Recomendaciones ante una fuga de gas

Tras la emergencia, el Cuerpo de Bomberos recordó a la ciudadanía que, si percibe olor a gas dentro de una vivienda o edificio, debe: