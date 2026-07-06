Rescatan a cinco cachorros y un gato que eran comercializados ilegalmente en El Quinche

Los animales, rescatados en el Quinche, fueron trasladados para atención veterinaria.

Cinco perros pequeños y un gato que eran comercializados de manera ilegal en el mercado de El Quinche, al nororiente de la capital, fueron rescatados.

Durante un operativo, las autoridades localizaron a los seis animales y procedieron a ponerlos bajo resguardo.

Tras el rescate, los cinco cachorros y el felino fueron trasladados a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), donde recibirán atención veterinaria, valoración médica y los cuidados necesarios para garantizar su bienestar.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades señalaron que este tipo de acciones busca proteger a los animales de situaciones de maltrato, estrés y posibles enfermedades derivadas de su comercialización en condiciones inadecuadas.

Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía a no adquirir animales en mercados o espacios no autorizados y a denunciar cualquier caso de venta ilegal, con el fin de erradicar esta práctica y promover la tenencia responsable de mascotas.

La intervención se realizó como parte de los controles para combatir la venta irregular de animales de compañía.

En Quito, la venta ilegal de animales de compañía en el espacio público se considera una infracción muy grave.

La actividad, se sanciona con una multa de 10 Salarios Básicos Unificados, lo que equivale a USD 4 700.