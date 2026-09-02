Cinco personas heridas por siniestro de tránsito entre dos furgonetas escolares en La Floresta 

Una furgoneta escolar se volcó tras impactarse con otra en el sector de La Floresta.

Cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad, dejó un siniestro de tránsito registrado la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026, en el sector de La Floresta, en el norte de Quito.

De acuerdo a las primeras investigaciones, dos furgonetas de transporte escolar colisionaron, debido al impacto una de ellas se volcó, ocasionando también el cierre de la vía.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que existe el cierre total en la intersección de la calle Baquerizo Moreno y av. 6 de Diciembre.

Personal de primeros auxilios llegó al sitio para atender la emergencia. Asimismo, se realizan las pericias respectivas para determinar responsabilidades.