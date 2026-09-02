Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Cinco personas heridas por siniestro de tránsito entre dos furgonetas escolares en La Floresta 

El siniestro de tránsito se registró la mañana de este miércoles 2 de septiembre en el sector de La Floresta. Existe cierre vial. 

Una furgoneta escolar se volcó tras impactarse con otra en el sector de La Floresta.

AMT

Autor

Karina Amaguaya

Actualizada:

02 sep 2026 - 09:27

Unirse a Whatsapp

Cinco personas heridas, entre ellas dos menores de edad, dejó un siniestro de tránsito registrado la mañana de este miércoles 2 de septiembre de 2026, en el sector de La Floresta, en el norte de Quito.

De acuerdo a las primeras investigaciones, dos furgonetas de transporte escolar colisionaron, debido al impacto una de ellas se volcó, ocasionando también el cierre de la vía. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que existe el cierre total en la intersección de la calle Baquerizo Moreno y av. 6 de Diciembre. 

Personal de primeros auxilios llegó al sitio para atender la emergencia. Asimismo, se realizan las pericias respectivas para determinar responsabilidades. 

Te puede interesar