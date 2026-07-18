¿Por qué Quito experimenta altas temperaturas en julio de 2026?

El cielo despejado favorece el aumento de temperaturas en Quito

Quito atraviesa días con temperaturas superiores a las habituales para esta época del año.

Aunque julio forma parte de la temporada seca en la Sierra, las condiciones atmosféricas actuales han intensificado el calor debido al desarrollo del fenómeno de El Niño.

Este Fenómeno reduce el ingreso de humedad desde la Amazonía y favorece cielos despejados.

El técnico de Pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Guillermo Flores, explicó que esta combinación permite un mayor ingreso de radiación solar sobre la Sierra.

Lo que provoca un aumento de las temperaturas, especialmente en sectores del norte y oriente de la región.

Fenómeno de El Niño intensifica la época seca

Flores indicó que el fenómeno de El Niño, en su región oceánica 3.4, ya empieza a influir sobre Ecuador. Uno de sus principales efectos es la disminución de las precipitaciones en la Amazonía.

Al reducirse la humedad proveniente de esa región, la Sierra registra menos nubosidad y un mayor ingreso de radiación solar. Esto provoca jornadas más cálidas y condiciones más secas de lo habitual.

Altas temperaturas, incendios y radiación UV

El Inamhi mantiene vigente la advertencia meteorológica N.º 52, que prevé un incremento de temperaturas hasta el 21 de julio.

Flores advirtió que estas condiciones incrementan el riesgo de incendios forestales, especialmente en provincias como Pichincha, Imbabura, Azuay y Loja.

Además se esperan ráfagas de viento que podrían favorecer la propagación del fuego.

El técnico agregó que, si las condiciones atmosféricas persisten, la institución podría ampliar la vigencia de la advertencia meteorológica.

¿Qué temperaturas se esperan en la Sierra?

Aunque en redes sociales han circulado publicaciones sobre temperaturas extremas, Flores aclaró que los registros previstos para la Sierra se ubican entre los 24 y 29 grados centígrados, dependiendo del sector.

En zonas como Tababela y el oriente de Pichincha ya se han registrado temperaturas cercanas a los 29 grados, valores considerados inusuales para esta época del año.

El especialista precisó además que la sensación térmica puede ser mayor a la temperatura registrada debido a la baja humedad y la intensa radiación solar.

Radiación ultravioleta será extremadamente alta

El Inamhi prevé que entre las 11:00 y las 14:00 la radiación alcance niveles extremadamente altos, principalmente durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Recomendaciones para protegerse del calor

Ante este escenario, el Inamhi recomienda evitar actividades prolongadas al aire libre durante las horas de mayor radiación.

Flores aconsejó utilizar protector solar, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, gorras o sombreros, gafas con protección UV y mantener una adecuada hidratación, especialmente en niños, adultos mayores y personas vulnerables.

Además, pidió a la ciudadanía mantenerse informada a través de los pronósticos oficiales del Inamhi y extremar precauciones para prevenir incendios forestales durante este periodo de altas temperaturas.