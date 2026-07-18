EN VIVO | Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

Banderas de Francia e Inglaterra en la previa del partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

El tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juega este sábado 18 de julio, entre Francia e Inglaterra. El Estadio de Miami será testigo de este duelo europeo.

Tras caer en semifinales ante España y Argentina, respectivamente, dos de las selecciones más competitivas del certamen vuelven al campo con el objetivo de despedirse con una medalla y confirmar el gran nivel que mostraron a lo largo de la competición.

Minuto a minuto

Empieza el segundo tiempo Francia e Inglaterra juegan la parte complementaria.

Fin del primer tiempo Finaliza el primer tiempo en Miami. Francia 0-4 Inglaterra.

Gooool de Inglaterra Con un doblete de Saka, Inglaterra pone el cuarto gol del partido. Remató con la pierna izquierda y dejó sin opciones al portero francés.

Bukayo Saka anota un doblete ante Francia. Reuters Bukayo Saka festeja el doblete ante Francia. Reuters Bukayo Saka anotaa su segundo gol Francia. Reuters Bukayo Saka anota su segundo gol Francia. Reuters

Inglaterra golea a Francia Saka anota el tercer gol para Inglaterra. El portero francés detuvo, primero a Rashford, pero Saka acompañó la jugada para rematar el balón y mandarlo a las redes.

Bukayo Saka anota el tercer gol para Inglaterra. Reuters Bukayo Saka en el primer remate al arco de Francia. Reuters Bukayo Saka anota el tercer gol para Inglaterra. Reuters Bukayo Saka anota el tercer gol para Inglaterra. Reuters Bukayo Saka festeja el tercer gol para Inglaterra. Reuters

Tapada espectacular de Maignan El portero francés detuvo el esférico ante un remate de los ingléses, voló en su área y envió el esférico al tiro de esquina.

Mbappé busca el gol Francia estuvo cerca de anotar el gol del descuento, pero el balón no ingresó a las redes. Atravesó al portero, pero perdió fuerza y el balón fue rechazado por un defensa inglés.

Primera pausa de hidratación Se detiene el partido para la primera pausa de hidratación. Los jugadores reciben indicaciones técnicas.

Gooool de Inglaterra Los ingleses aumentan el marcador con gol de Konsa. Tras un centro, se elevó y con la cabeza envió el balón al arco francés.

Ezri Konsa anota el segundo gol a Francia. Reuters Ezri Konsa anota el segundo gol a Francia. Reuters Ezri Konsa festeja el segundo gol de Inglaterra a Francia. Reuters

Posisicón adelantada para los ingleses Bukayo Saka recibió un balón, corrió por el costado derecho hacia el arco y cuando anotó el que sería el segundo gol de Inglaterra, el juez anuló la jugada por posición adelantada.

Goooool de Inglaterra Una mala salida de Francia termina en el primer gol de Inglaterra. Rice remató con una derecha potente y envió el esférico al fondo de las redes.

Rice remata con un derechazo potente y pone el primer gol para Inglaterra. Reuters Rice remata con un derechazo potente y pone el primer gol para Inglaterra. Reuters Rice remata con un derechazo potente y pone el primer gol para Inglaterra. Reuters Rice festeja el primer gol ante Inglaterra. Reuters El portero francés saca el balón de las redes tras el gol de Rice. Reuters