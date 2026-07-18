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EN VIVO | Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentan en un duelo europeo por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Banderas de Francia e Inglaterra en la previa del partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

Reuters

Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

18 jul 2026 - 17:10

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El tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juega este sábado 18 de julio, entre Francia e Inglaterra. El Estadio de Miami será testigo de este duelo europeo. 

Tras caer en semifinales ante España y Argentina, respectivamente, dos de las selecciones más competitivas del certamen vuelven al campo con el objetivo de despedirse con una medalla y confirmar el gran nivel que mostraron a lo largo de la competición. 

Minuto a minuto 

  • Minuto 45

    17:10

    Empieza el segundo tiempo

    Francia e Inglaterra juegan la parte complementaria. 

  • Minuto 45+4

    16:52

    Fin del primer tiempo

    Finaliza el primer tiempo en Miami. Francia 0-4 Inglaterra. 

  • Minuto 45+2

    16:48

    Gooool de Inglaterra 

    Con un doblete de Saka, Inglaterra pone el cuarto gol del partido. Remató con la pierna izquierda y dejó sin opciones al portero francés. 

Bukayo Saka anota un doblete ante Francia.

Reuters

Bukayo Saka festeja el doblete ante Francia.

Reuters

Bukayo Saka anotaa su segundo gol Francia.

Reuters

Bukayo Saka anota su segundo gol Francia.

Reuters

  • Minuto 36

    16:38

    Inglaterra golea a Francia 

    Saka anota el tercer gol para Inglaterra. El portero francés detuvo, primero a Rashford, pero Saka acompañó la jugada para rematar el balón y mandarlo a las redes. 

Bukayo Saka anota el tercer gol para Inglaterra.

Reuters

Bukayo Saka en el primer remate al arco de Francia.

Reuters

Bukayo Saka anota el tercer gol para Inglaterra.

Reuters

Bukayo Saka anota el tercer gol para Inglaterra.

Reuters

Bukayo Saka festeja el tercer gol para Inglaterra.

Reuters

  • Minuto 33

    16:35

    Tapada espectacular de Maignan

    El portero francés detuvo el esférico ante un remate de los ingléses, voló en su área y envió el esférico al tiro de esquina. 

  • Minuto 27

    16:29

    Mbappé busca el gol

    Francia estuvo cerca de anotar el gol del descuento, pero el balón no ingresó a las redes. Atravesó al portero, pero perdió fuerza y el balón fue rechazado por un defensa inglés. 

  • Minuto 22

    16:24

    Primera pausa de hidratación

    Se detiene el partido para la primera pausa de hidratación. Los jugadores reciben indicaciones técnicas. 

  • Minuto 18

    16:20

    Gooool de Inglaterra 

    Los ingleses aumentan el marcador con gol de Konsa. Tras un centro, se elevó y con la cabeza envió el balón al arco francés. 

Ezri Konsa anota el segundo gol a Francia.

Reuters

Ezri Konsa anota el segundo gol a Francia.

Reuters

Ezri Konsa festeja el segundo gol de Inglaterra a Francia.

Reuters

  • Minuto 11

    16:13

    Posisicón adelantada para los ingleses

    Bukayo Saka recibió un balón, corrió por el costado derecho hacia el arco y cuando anotó el que sería el segundo gol de Inglaterra, el juez anuló la jugada por posición adelantada. 

  • Minuto 2

    16:04

    Goooool de Inglaterra 

    Una mala salida de Francia termina en el primer gol de Inglaterra. Rice remató con una derecha potente y envió el esférico al fondo de las redes. 

Rice remata con un derechazo potente y pone el primer gol para Inglaterra.

Reuters

Rice remata con un derechazo potente y pone el primer gol para Inglaterra.

Reuters

Rice remata con un derechazo potente y pone el primer gol para Inglaterra.

Reuters

Rice festeja el primer gol ante Inglaterra.

Reuters

El portero francés saca el balón de las redes tras el gol de Rice.

Reuters

  • Minuto 0

    16:02

    Empieza el partido 

    Se movió el balón. Francia e Inglaterra cierran su participación en el Mundial 2026 en una lucha por el tercer lugar. 

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