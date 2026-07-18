EN VIVO | Francia vs. Inglaterra por el tercer lugar del Mundial 2026
Francia e Inglaterra se enfrentan en un duelo europeo por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Banderas de Francia e Inglaterra en la previa del partido por el tercer lugar del Mundial 2026.
Reuters
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Actualizado:
18 jul 2026 - 17:10
El tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se juega este sábado 18 de julio, entre Francia e Inglaterra. El Estadio de Miami será testigo de este duelo europeo.
Tras caer en semifinales ante España y Argentina, respectivamente, dos de las selecciones más competitivas del certamen vuelven al campo con el objetivo de despedirse con una medalla y confirmar el gran nivel que mostraron a lo largo de la competición.
Minuto a minuto
Minuto 45
17:10
Empieza el segundo tiempo
Francia e Inglaterra juegan la parte complementaria.
Minuto 45+4
16:52
Fin del primer tiempo
Finaliza el primer tiempo en Miami. Francia 0-4 Inglaterra.
Minuto 45+2
16:48
Gooool de Inglaterra
Con un doblete de Saka, Inglaterra pone el cuarto gol del partido. Remató con la pierna izquierda y dejó sin opciones al portero francés.
Minuto 36
16:38
Inglaterra golea a Francia
Saka anota el tercer gol para Inglaterra. El portero francés detuvo, primero a Rashford, pero Saka acompañó la jugada para rematar el balón y mandarlo a las redes.
Minuto 33
16:35
Tapada espectacular de Maignan
El portero francés detuvo el esférico ante un remate de los ingléses, voló en su área y envió el esférico al tiro de esquina.
Minuto 27
16:29
Mbappé busca el gol
Francia estuvo cerca de anotar el gol del descuento, pero el balón no ingresó a las redes. Atravesó al portero, pero perdió fuerza y el balón fue rechazado por un defensa inglés.
Minuto 22
16:24
Primera pausa de hidratación
Se detiene el partido para la primera pausa de hidratación. Los jugadores reciben indicaciones técnicas.
Minuto 18
16:20
Gooool de Inglaterra
Los ingleses aumentan el marcador con gol de Konsa. Tras un centro, se elevó y con la cabeza envió el balón al arco francés.
Minuto 11
16:13
Posisicón adelantada para los ingleses
Bukayo Saka recibió un balón, corrió por el costado derecho hacia el arco y cuando anotó el que sería el segundo gol de Inglaterra, el juez anuló la jugada por posición adelantada.
Minuto 2
16:04
Goooool de Inglaterra
Una mala salida de Francia termina en el primer gol de Inglaterra. Rice remató con una derecha potente y envió el esférico al fondo de las redes.
Minuto 0
16:02
Empieza el partido
Se movió el balón. Francia e Inglaterra cierran su participación en el Mundial 2026 en una lucha por el tercer lugar.
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