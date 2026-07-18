Trabajador de Emaseo evita que un ciudadano se lance del puente de El Chiche

Jordy Chango, trabajador de la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo), protagonizó una acción que evitó una tragedia la mañana de este sábado 18 de julio del 2026 en el puente de El Chiche, en Quito.

Según relató, mientras realizaba sus labores de limpieza recibió la alerta de un taxista que le informó sobre una persona que, aparentemente, intentaba lanzarse al vacío.

Al acercarse al lugar confirmó que el ciudadano permanecía aferrado a las mallas de protección del puente.

Cuando observó que un policía aún se encontraba a cierta distancia y que el hombre comenzaba a trepar la estructura, Chango dejó sus herramientas y corrió para sujetarlo por una pierna hasta que llegara la policía.

"Pensé en cómo me gustaría que me ayudaran"

En su testimonio, Chango contó que el ciudadano lloraba y le pedía que lo soltara porque quería tomar esa decisión. Sin embargo, decidió mantenerse firme hasta que el policía logró asegurar a la persona.

El trabajador aseguró que actuó motivado por la empatía.

Le dije que esté tranquilo, que piense bien. Traté de darle ánimos Jordy Chango

Añadió que imaginó cómo le gustaría ser tratado si atravesara una situación similar.

Sentí empatía. Creo que todos necesitamos una mano amiga que nos diga: tranquilo, estamos aquí contigo Jordy Chango

Emergencia coordinada desde el ECU 911

El ECU 911 informó que el intento autolítico fue detectado mediante el sistema de videovigilancia de la Coordinación Zonal 2-9, lo que permitió coordinar el despliegue inmediato de la Policía Nacional.

Tras la intervención conjunta de los uniformados y del trabajador de Emaseo, el ciudadano fue puesto a salvo.

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo destacó la acción de Jordy Chango y reconoció su rápida reacción, calificándola como un acto valiente que permitió salvar una vida.