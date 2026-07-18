Diario de Noelia Castillo impulsa investigación por presuntas agresiones sexuales

El diario de Noelia Castillo es incorporado a las nuevas investigaciones

La muerte de Noelia Castillo Ramos, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo de 2026 tras una prolongada batalla judicial en España, vuelve a ocupar la atención pública.

Su madre, Yolanda Ramos, entregó a la Fiscalía un diario personal escrito por la joven que, según afirma, documenta episodios de presuntas agresiones sexuales sufridas años antes de su fallecimiento.

De acuerdo con el diario español El País, el cuaderno contiene relatos, nombres, números telefónicos y fotografías que podrían servir como elementos dentro de dos investigaciones penales abiertas en las provincias de Barcelona y Tarragona.

Dos presuntos casos de violencia sexual

Según las denuncias presentadas por la madre, el primer caso involucra a una expareja de Noelia, a quien señala por presuntos abusos sexuales durante el tiempo que mantuvieron una relación.

El segundo hecho corresponde a una presunta agresión sexual grupal ocurrida en 2022 en la localidad de Salou.

De acuerdo con el relato contenido en el diario, la joven habría sido drogada por un trabajador de un establecimiento y posteriormente violada por tres hombres.

Tres días después de ese episodio, Noelia intentó quitarse la vida lanzándose desde un quinto piso. Sobrevivió, pero sufrió una lesión medular irreversible que le provocó paraplejia y dolor neuropático crónico.

La investigación continúa

Las denuncias fueron presentadas por la madre con el respaldo de la Fundación Española de Abogados Cristianos.

Yolanda Ramos explicó que decidió acudir a la justicia cuando tuvo acceso completo al contenido del diario, el mismo día del fallecimiento de su hija.

Las autoridades españolas han señalado que el fallecimiento de la presunta víctima no impide que continúen las investigaciones si existen indicios y elementos probatorios suficientes para determinar posibles responsabilidades.

El caso de Noelia Castillo adquirió notoriedad internacional tras el proceso judicial que enfrentó a sus padres por la autorización de la eutanasia, procedimiento que finalmente fue avalado por la justicia española y ejecutado en marzo de este año.

Según la documentación presentada por su madre, el diario busca ahora aportar contexto sobre los hechos que marcaron la vida de la joven antes de solicitar la muerte asistida.