AMT establece fecha límite para realizar trámites vehiculares de 2025; ¿matriculación en línea?

Los centros de matriculación cerrarán antes del 31 de diciembre del 2025

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los trámites vehiculares y la matriculación en línea se cerrarán antes del 31 de diciembre del 2025. Exhorta a los usuarios a realizar estos procesos oportunamente.

A través de un comunicado, la AMT informó que la atención presencial en los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe se realizará hasta el sábado 27 de diciembre del 2025.

Los ciudadanos podrán realizar los trámites de registro y administración vehicular desde las 08:00 hasta las 14:00 hasta el próximo sábado, que será el último día de atención del año.

Mientras que la matriculación en línea, a través de la página web www.amt.gob.ec, estará habilitada hasta el viernes 26 de diciembre. "La AMT exhorta a los usuarios a realizar oportunamente sus procesos de matriculación, a fin de evitar multas y contratiempos", añadió.

Mantenimiento de página web por 24 horas

No obstante, desde este sábado 20 hasta el domingo 21 de diciembre del 2025 se realizará un mantenimiento programado en el sitio web y los servicios en línea estarán fuera de servicio.

El mantenimiento empezará a las 18:00 del sábado hasta las 18:00 del domingo.