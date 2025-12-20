AMT establece fecha límite para realizar trámites vehiculares de 2025; ¿matriculación en línea?
Los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe solo atenderán hasta el 27 de diciembre. ¿Qué pasará con las matriculación en línea?
Los centros de matriculación cerrarán antes del 31 de diciembre del 2025
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
20 dic 2025 - 08:05
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los trámites vehiculares y la matriculación en línea se cerrarán antes del 31 de diciembre del 2025. Exhorta a los usuarios a realizar estos procesos oportunamente.
A través de un comunicado, la AMT informó que la atención presencial en los centros de matriculación Bicentenario y Quitumbe se realizará hasta el sábado 27 de diciembre del 2025.
Los ciudadanos podrán realizar los trámites de registro y administración vehicular desde las 08:00 hasta las 14:00 hasta el próximo sábado, que será el último día de atención del año.
Mientras que la matriculación en línea, a través de la página web www.amt.gob.ec, estará habilitada hasta el viernes 26 de diciembre. "La AMT exhorta a los usuarios a realizar oportunamente sus procesos de matriculación, a fin de evitar multas y contratiempos", añadió.
Mantenimiento de página web por 24 horas
No obstante, desde este sábado 20 hasta el domingo 21 de diciembre del 2025 se realizará un mantenimiento programado en el sitio web y los servicios en línea estarán fuera de servicio.
El mantenimiento empezará a las 18:00 del sábado hasta las 18:00 del domingo.
Compartir