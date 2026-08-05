Un sueño 'imposible' se cumplió: la profesora ambateña Daniela Recalde dará clases en EE.UU.

La profesora Daniela Recalde llegó a Washington junto a otros docentes ecuatorianos para la semana de orientación del programa Participate Learning.

"Es algo imposible", pensó Daniela Recalde, cuando supo de un programa a través del cual profesores ecuatorianos como ella pueden dar clases en escuelas de Estados Unidos.

Era 2019 y se lanzó a ese "imposible", aunque no le dio mucha importancia al proceso de aplicación. Años después vio a una amiga y colega docente enseñando en aulas estadounidenses y decidió ir de nuevo por el sueño.

Para octubre de 2025, la ambateña de 42 años fue admitida en Participate Learning, un programa para el intercambio cultural y el aprendizaje global. Profesores de todo el mundo llegan a EE.UU. para apoyar en la enseñanza de niños de todo el mundo en ese país.

Durante 12 años, Daniela ha enseñado Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y otras asignaturas a niños de todas las edades. Y a partir de este 24 de agosto de 2026 impartirá clases a niños de kinder en Carolina del Norte, EE.UU.

"Es algo súper retador poder estar en las aulas norteamericanas y entender cómo los niños de otro país aprenden", dice Daniela. La docente está segura de que con su estrategia de enseñanza logrará buenos resultados.

Además de enseñar, para esta maestra ecuatoriana es fundamental marcar positivamente la vida de sus estudiantes. Establecer un vínculo con los niños "marca la diferencia".

La familia de los docentes también viaja a EE.UU.

"Mi esposa ama lo que hace como maestra", reconoce Juan Pablo Sandoval, al contar que, como familia, decidieron apoyar la vocación de Daniela.

Su vida como profesora en Estados Unidos no será la única que cambie. También será una nueva experiencia para Ana Camila, su hija de 17 años; y para Juan Pablo, su esposo. Ambos se mudarán también a Carolina del Norte.

Daniela Recalde vivirá por los próximos tres a cinco años en Carolina del Norte junto a su esposo Juan Pablo y su hija Ana Camila. Yadira Trujillo

"Estoy muy agradecida de que Participate Learning incluya a la familia como parte de la experiencia", dice Daniela Recalde.

¿Cómo ser parte del programa?

Ronald Ramírez, gerente de reclutamiento de Participate Learning, destaca que el objetivo del programa va más allá de preparar docentes para enseñar en Estados Unidos.

"Buscamos crear empatía, paz y amistad entre las naciones a través de la educación global, formando ciudadanos del mundo que comprendan, respeten y valoren otras culturas", indica.

Estos son 6 requisitos básicos para aplicar:

Pasión por enseñar

Título universitario en educación

universitario en educación Al menos dos años de experiencia como educadores

Excelente nivel de inglés

Licencia de conducir

de conducir Estar laborando actualmente como docentes en una institución pública o privada en Ecuador.