Abren 800 cupos para que mayores de 18 años culminen el bachillerato en dos modalidades

Abren 800 cupos para que mayores de 18 años culminen el bachillerato

800 cupos serán habilitados para que personas mayores de 18 años puedan culminar el bachillerato en modalidad virtual y semipresencial, en Quito.

La iniciativa denominada Quito Vuelve al Aula busca ampliar el acceso a la educación para quienes, por razones laborales, familiares o personales, no pudieron finalizar su formación académica.

De acuerdo con la información municipal, la convocatoria estará abierta hasta completar los cupos disponibles. Cada nivel académico tiene una duración aproximada de cinco meses.

Requisitos para la inscripción:

Tener de 18 años en adelante

Copia de cédula

Planilla de servicio básico

Certificado de los últimos tres años de escuela y los años aprobados del colegio

Las inscripciones para la modalidad virtual se realizarán hasta el viernes 17 de julio en las siguientes direcciones:

Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Morán Valverde)

Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (El Inca)

Secretaría de Educación, Recreación y Deporte (Guayaquil y Mejía)

Las inscripciones para la modalidad semipresencial se realizarán hasta el 7 de agosto, en las 14 Unidades Educativas Metropolitanas donde se desarrolla este programa y en la Secretaría de Educación.

Las unidades municipales educativas son: