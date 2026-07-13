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Quito

Abren 800 cupos para que mayores de 18 años culminen el bachillerato en dos modalidades

Quito abre 800 nuevos cupos para culminar el bachillerato en modalidades virtual y semipresencial.

Abren 800 cupos para que mayores de 18 años culminen el bachillerato

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

13 jul 2026 - 13:09

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800 cupos serán habilitados para que personas mayores de 18 años puedan culminar el bachillerato en modalidad virtual y semipresencial, en Quito.

La iniciativa denominada Quito Vuelve al Aula busca ampliar el acceso a la educación para quienes, por razones laborales, familiares o personales, no pudieron finalizar su formación académica.

De acuerdo con la información municipal, la convocatoria estará abierta hasta completar los cupos disponibles. Cada nivel académico tiene una duración aproximada de cinco meses.

Requisitos para la inscripción:

  • Tener de 18 años en adelante
  • Copia de cédula
  • Planilla de servicio básico
  • Certificado de los últimos tres años de escuela y los años aprobados del colegio

Las inscripciones para la modalidad virtual se realizarán hasta el viernes 17 de julio en las siguientes direcciones: 

  • Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Morán Valverde)
  • Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (El Inca)
  • Secretaría de Educación, Recreación y Deporte (Guayaquil y Mejía)

Las inscripciones para la modalidad semipresencial se realizarán hasta el 7 de agosto, en las 14  Unidades Educativas Metropolitanas donde se desarrolla este programa y en la Secretaría de Educación.

Las unidades municipales educativas son: 

Unidades Educativas Municipales - Bachillerato Acelerado

Quito Vuelve al Aula

Unidades Educativas Municipales que ofertan Educación Básica Superior y Bachillerato Acelerado

Institución Sector Teléfonos
1UEM JUAN WISNETHGUAMANÍ0995801856
2UEM BICENTENARIOEL BEATERIO0984519468
3UEM JOSÉ RICARDO CHIRIBOGAPÍO XII0969568527
4UEM NUEVE DE OCTUBRELA GASCA0984065023
5UEM SEBASTIÁN DE BENALCÁZARLA CAROLINA0958803202
6UEM EUGENIO ESPEJOPUSUQUÍ0995627410
7UEM CALDERÓNCALDERÓN0998901818
8UEM SAN FRANCISCO DE QUITOGUAYLLABAMBA0998530314
9UEM RAFAEL ALVARADOTUMBACO0999280766
10UEM MANUEL CABEZA DE VACAALANGASÍ0998750354
11UEM FERNÁNDEZ MADRIDCENTRO HISTÓRICO0998388556
12UEM HUMBERTO MATA MARTÍNEZEL INCA0999280263
13UEM COTOCOLLAOCOTOCOLLAO0990538867
14UEM ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
(Cuenta con Bachillerato Técnico en Contabilidad Acelerado)		QUITUMBE0987080056 / 0985617737
Más información en educacion.quito.gob.ec | Alcaldía Metropolitana de Quito

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