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De Lunes a Lunes: Porte de armas en Ecuador: ¿más seguridad o más violencia?

Entre enero y mayo de 2026 se decomisaron 5.424 armas, un 20,6% más que en el mismo período de 2025.

De Lunes a Lunes

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Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

14 sep 2026 - 21:07

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Ecuador vuelve a debatir el porte de armas y la respuesta de la justicia frente a las mafias. 

Dos decisiones que reabren una pregunta central: ¿cómo enfrentar al crimen sin debilitar la seguridad ni la justicia?

El debate ocurre mientras Ecuador registra un incremento en las incautaciones de armas ilegales

Entre enero y mayo de 2026 se decomisaron 5.424 armas, un 20,6% más que en el mismo período de 2025. La cifra refleja la cantidad de armas que circulan fuera de los controles establecidos.

La discusión plantea dos caminos que generan posiciones distintas: el acceso legal a armas para ciudadanos que cumplen los requisitos y el fortalecimiento de las acciones contra las organizaciones criminales. 

La pregunta que se pone en debate es qué medidas pueden reducir la violencia y mejorar la seguridad en un país que enfrenta una alta presencia de armas ilegales.

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