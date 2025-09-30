Bomberos sofocan voraz incendio en una casa del Centro Histórico de Quito

Un voraz incendio se registró en una casa del Centro Histórico.

Alrededor de las 03:00 de este martes 30 de septiembre de 2025 se reportó un voraz incendio en una casa del Centro Histórico de Quito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) trabajó por más de tres horas para sofocar las llamas en la vivienda.

Se trata de un innmueble de construcción mixta de tres pisos. Al momento del incendio se encontraba abandonada, por lo que no se registraron víctimas.

Las fuertes llamas alarmaron a los moradores del sector de San Juan, quienes indicaron que se trata de una vivienda en la que se refugian habitantes de calle.

Para atender la emergencia se desplegaron 25 efectivos y ocho vehículos. Una vez sofocado el fuego se iniciaron labores de enfriamiento.

#EmergenciasUIO | Esta mañana, nuestro equipo controló y sofocó un incendio estructural en una vivienda de tres pisos en el sector de San Juan, centro de #Quito.



🧑🏻‍🚒 Afortunadamente no se registró heridos. Solo daños materiales.



🚒 En el lugar trabajamos con 25 efectivos y… pic.twitter.com/SiGL0Z7V0O— Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 30, 2025 "> ">

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó cierres viales sobre la calle Vargas y Santa Prisca, en sentido sur - norte.

Pero alrededor de las 06:30 el tránsito fue parcialmente habilitado. Aunque aún permanecen vehículos de los bomberos en la zona realizando monitoreo para identificar puntos calientes.