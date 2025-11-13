Varios vehículos pesados sancionados en operativo de control en la Ruta Viva, en Quito

Agentes de tránsito controlan la circulación de vehículos pesados en las vías con mayor siniestralidad.

Agentes de tránsito se apostaron en la Ruta Viva, a la altura del kilómetro 8, para llevar a cabo operativos de control vehicular la mañana de este jueves 13 de noviembre de 2025.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) programó controles al transporte pesado, estado etílico, velocidad, revisión de placas y otras contravenciones.

Entre las 10:00 y 11:20 la AMT sancionó a una decena de conductores de vehículos de carga pesada por diferentes causas, según informó la institución.

Estos controles estaban programados con anticipación como parte de las siete estrategias que el Municipio capitalino impulsó para reducir los siniestros en las vías más conflictivas de Quito.

En el mismo tramo de la Ruta Viva se llevará a cabo otro operativo entre las 13:30 y 15:30. En ese caso será enfocado en revisar que los conductores no circulen en estado etílico.

La AMT recordó que los horarios de restricción de circulación de transporte pesado son de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00 en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva.

Temprano, antes de las 05:00 un tráiler que transportaba brea se volcó en la avenida Simón Bolívar y ocasionó el cierre total de la vía.