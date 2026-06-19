43 cierres viales en Quito por competencia atlética el Día del Padre
El domingo 21 de junio se llevará a cabo la competencia atlética 'Yo vivo sin drogas, tú decides 5k'.
La AMT aplicará 43 cierres viales por una competencia atlética el Día del Padre.
Quito Informa
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Actualizado:
19 jun 2026 - 21:38
El Día del Padre se llevará a cabo en Quito la competencia atlética "Yo vivo sin drogas, tú decides 5k".
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará 43 cierres viales temporales el domingo 21 de junio de 2026.
Las restricciones arrancarán desde las 05:00. La competencia está prevista para las 07:00.
Los participantes saldrán desde la avenida Amazonas y Núñez de Vela y terminarán en la avenida Amazonas y Japón.
Agentes de la AMT habilitarán las vías de manera paulatina según como avance la competencia.
Se estima que el evento termine alrededor de las 09:00.
Entre las principales vías cerradas están:
- Amazonas
- República
- Naciones Unidas
- Tomás de Berlanga
- Gaspar de Villarroel
- Río Coca
- El Inca
A continuación puede consultar el plan completo de restricciones viales:
Rutas alternas
La AMT recomienda a los conductores tomar las siguientes rutas alternas:
- Av. 10 de Agosto
- Av. América
- Av. Patria
- Av. De los Shyris
- Av. 6 de Diciembre
- Av. Eloy Alfaro
- Av. De la Prensa
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