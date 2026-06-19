43 cierres viales en Quito por competencia atlética el Día del Padre

La AMT aplicará 43 cierres viales por una competencia atlética el Día del Padre.

El Día del Padre se llevará a cabo en Quito la competencia atlética "Yo vivo sin drogas, tú decides 5k".

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará 43 cierres viales temporales el domingo 21 de junio de 2026.

Las restricciones arrancarán desde las 05:00. La competencia está prevista para las 07:00.

Los participantes saldrán desde la avenida Amazonas y Núñez de Vela y terminarán en la avenida Amazonas y Japón.

Agentes de la AMT habilitarán las vías de manera paulatina según como avance la competencia.

Se estima que el evento termine alrededor de las 09:00.

Entre las principales vías cerradas están:

Amazonas

República

Naciones Unidas

Tomás de Berlanga

Gaspar de Villarroel

Río Coca

El Inca

A continuación puede consultar el plan completo de restricciones viales:

Rutas alternas

La AMT recomienda a los conductores tomar las siguientes rutas alternas: