'La Canción de la Tierra' vuelve al Itchimbía para recibir el amanecer del Inti Raymi

La Canción de la Tierra regresa a Quito: el ritual sonoro de Mesías Maiguashca vuelve al Itchimbía

El compositor ecuatoriano Mesías Maiguashca regresa con una de sus obras más representativas. La Canción de la Tierra vuelve a presentarse el 21 de junio en el Palacio de Cristal del Centro Cultural Itchimbía, coincidiendo con el amanecer del Inti Raymi y trece años después de su estreno en ese mismo escenario.

La puesta en escena estará dirigida por Jorge Oviedo y reunirá a tres elencos de la Fundación Teatro Nacional Sucre: la Orquesta de Instrumentos Andinos, la Banda Sinfónica Metropolitana y el Coro Mixto Ciudad de Quito.

Un homenaje a la Pachamama

Maiguashca concibió La Canción de la Tierra como un homenaje a la Pachamama y una reflexión sobre los tres mundos de la cosmovisión andina: el de las divinidades, el de los vivos y el de los muertos.

La composición está integrada por 19 cantos que culminan con el Yupaichishca, un antiguo canto sagrado precolombino que durante la época colonial dio origen a la pieza conocida como Salve, salve, Gran Señora.

Una experiencia inmersiva

La obra combina instrumentos andinos, percusión extendida y objetos sonoros de madera y metal diseñados por el propio compositor. También incorpora un gran móvil de madera creado por su hijo, Gabriel Maiguashca.

Los músicos se ubicarán en forma de chakana o cruz andina, mientras el público podrá desplazarse libremente por el espacio, convirtiendo el concierto en una experiencia inmersiva.

El amanecer como parte de la obra

La presentación se desarrollará entre las 05:00 y las 06:00 para acompañar la salida del sol. Gracias a la estructura de vidrio del Palacio de Cristal, la iluminación natural transformará gradualmente el espacio mientras avanza la interpretación musical.

La Fundación Teatro Nacional Sucre señala que esta sincronía entre la música y el amanecer forma parte de la concepción original de la obra, estrenada el 21 de junio de 2013 en el mismo lugar.

Una de las obras más importantes de Maiguashca

Considerada una de las composiciones más ambiciosas del músico ecuatoriano, La Canción de la Tierra resume décadas de exploración sonora de Mesías Maiguashca, fusionando elementos ancestrales y contemporáneos en una propuesta inspirada en la cosmovisión andina.