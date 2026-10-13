Seis personas afectadas en un choque múltiple el puente de Guayllabamba este martes 

Un camión quedó destrozado en un siniestro de tránsito en el puente de Guayllabamba.

Un choque múltiple se registró la mañana de este martes 13 de octubre del 2026 a la altura del puente de Guayllabamba, en el norte de Quito. Dos camiones, un bus y un vehículo pequeño están involucrados en este siniestro.

Según información del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, el siniestro ocurrió pasadas las 06:00. Seis personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad, que fueron trasladadas a distintas casas de salud.

Según información preliminar, el bus perdió los frenos e impactó a los camiones y al vehículo pequeño en la vía. El automóvil fue el más afectado, pues quedó completamente destrozado.

Uno de los camiones involucrados quedó a un costado de la vía, con varias afectaciones. Además, en el sector también quedaron en el piso los productos que transportaba uno de los camiones.

El bus de transporte provincial quedó a un costado de la vía. Se conoce que el conductor abandonó el lugar. Los pasajeros recibieron heridas leves.

Personal de organismos de emergencia llegaron al lugar para atender la emergencia.

(Noticia en desarrollo...)