El retiro de la propaganda electoral en Ecuador tiene plazos establecidos antes y después de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de este domingo 29 de noviembre de 2026.

Desde las 00:00 de este viernes 27 de noviembre rige el silencio electoral, que se extenderá hasta las 17:00 del domingo, cuando termine la jornada de votación.

Durante este periodo está prohibida la difusión de publicidad electoral y de mensajes, opiniones o imágenes que induzcan a los ciudadanos a adoptar una determinada posición o preferencia.

La disposición está contemplada en el artículo 207 del Código de la Democracia y también comprende los actos públicos de campaña, mítines y concentraciones electorales.

¿Cuándo se debe retirar la propaganda cerca de los recintos electorales?

El retiro de publicidad en los alrededores de los recintos debe realizarse dentro de las 48 horas previas a las elecciones.

El artículo 10 del Reglamento para el Control y Fiscalización del Gasto Electoral establece un perímetro de 100 metros alrededor de los lugares de votación para retirar la propaganda.

Esta tarea corresponde a las delegaciones provinciales y juntas electorales, con apoyo de autoridades municipales y entidades de seguridad y respuesta.

La disposición busca que los espacios cercanos a los recintos estén libres de publicidad electoral antes del sufragio.

Por tanto, el retiro de estos materiales no depende únicamente de que los partidos o movimientos políticos los desmonten por iniciativa propia: las autoridades electorales tienen la responsabilidad de coordinar esta tarea.

¿Cuántos días tienen las organizaciones políticas para retirar la publicidad después de las elecciones?

Una vez terminada la jornada electoral, las organizaciones políticas también deben retirar los afiches, pancartas y demás materiales colocados en el espacio público.

En Quito, el Código Municipal establece un plazo de 10 días posteriores a la finalización del periodo electoral para restituir estos espacios a su estado original. Esta disposición corresponde al Distrito Metropolitano y no debe confundirse con un plazo nacional aplicable a todos los municipios.

La obligación de retirar la publicidad en el espacio público recae en el partido o movimiento político o, según corresponda, en el propietario del predio donde se colocó el material.

En Quito, la Agencia Metropolitana de Control puede realizar inspecciones una vez cumplido el plazo y abrir procedimientos si encuentra incumplimientos.

¿Cuáles son las multas por incumplir el silencio electoral?

El artículo 291 del Código de la Democracia contempla una multa equivalente al 50 % del salario básico unificado, que en 2026 corresponde a USD 241, para quienes realicen propaganda electoral dentro de los recintos el día de las elecciones o durante los periodos en que está prohibida.

La sanción por esta infracción es distinta de los procedimientos municipales que pueden aplicarse por no retirar la publicidad del espacio público dentro del plazo establecido.