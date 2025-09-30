Cierran estación del Metro de la Universidad Central la noche d este martes debido a protestas

La estación Universidad Central del Metro de Quito está cerrada al público la noche de este martes 30 de septiembre del 2025

La estación Universidad Central del Metro de Quito se encuentra cerrada la noche de este martes 30 de septiembre del 2025 debido a manifestaciones en la zona.

La empresa operadora de este servicio de transporte anunció que la estación cerró desde las 19:03. No precisó a qué hora se abrirá nuevamente.

Pasadas las 18:00 se registró un enfrentamiento entre los estudiantes que acudieron a una 'convocatoria artística' y miembros de la fuerza pública que resguardaban el lugar.