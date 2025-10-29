Cierre parcial de los túneles de San Juan, San Roque y San Diego por mantenimiento; ¿cuándo?
Los cierres en los túneles de San Juan, San Roque y San Diego son parte de un plan de mantenimiento que se aplica mensualmente.
Obras Quito realiza trabajos de mantenimiento períodicos en los túneles de San Juan, San Roque y San Diego.
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
29 oct 2025 - 21:37
La Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito informó que este martes 29 de octubre de 2025 se realizará el cierre nocturno de los túneles de San Juan, San Roque y San Diego.
El cierre de estas estructuras será parcial, en el sentido sur-norte, desde las 22:30 del miércoles 29 hasta las 04:30 del jueves 30 de octubre.
La medida responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en estas estructuras viales, que constituyen una ruta clave de conexión entre el sur y el norte de la capital.
Obras Quito recordó que este tipo de cierres forman parte del plan de mantenimiento periódico que se aplica de manera mensual. Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos, tomar rutas alternas
Un cierre similar se ejecutó entre el 2 y 3 de septiembre, cuando se intervinieron los túneles de San Juan y San Roque. En esa ocasión la restricción de circulación fue en sentido norte-sur
Compartir