Cierre parcial de los túneles de San Juan, San Roque y San Diego por mantenimiento; ¿cuándo?

Obras Quito realiza trabajos de mantenimiento períodicos en los túneles de San Juan, San Roque y San Diego.

La Empresa de Movilidad y Obras Públicas de Quito informó que este martes 29 de octubre de 2025 se realizará el cierre nocturno de los túneles de San Juan, San Roque y San Diego.

El cierre de estas estructuras será parcial, en el sentido sur-norte, desde las 22:30 del miércoles 29 hasta las 04:30 del jueves 30 de octubre.

La medida responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo en estas estructuras viales, que constituyen una ruta clave de conexión entre el sur y el norte de la capital.

Cierres en puente y paso deprimido de la av. Atahualpa

Obras Quito recordó que este tipo de cierres forman parte del plan de mantenimiento periódico que se aplica de manera mensual. Las autoridades municipales recomiendan a los conductores planificar sus desplazamientos, tomar rutas alternas

Un cierre similar se ejecutó entre el 2 y 3 de septiembre, cuando se intervinieron los túneles de San Juan y San Roque. En esa ocasión la restricción de circulación fue en sentido norte-sur