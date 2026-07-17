Quito: Cierre en la vía a Nayón por un siniestro de un vehículo pesado este viernes 17

Cierre total en la vía a Nayón por el accidente de un vehículo pesado

Un siniestro de tránsito se registró este jueves en el sector de Las Bromelias, en la vía a Nayón, al norte de Quito.

Un camión se volcó y dejó una persona herida, mientras los equipos de emergencia atendieron la situación y cerraron la circulación vehicular en ambos sentidos.

Vía a Nayón cerrada

De acuerdo con la información de los organismos de emergencia, el vehículo pesado se volcó en el sector de Las Bromelias, lo que obligó al despliegue de paramédicos para brindar atención prehospitalaria a la persona afectada.

Hasta el momento no se han reportado más heridos.

Vía permanece cerrada en ambos sentidos

Como consecuencia del siniestro, la vía a Nayón, a la altura del campus Ekopark de la UDLA, permanece cerrada en ambos sentidos.

Las autoridades trabajan en la atención de la emergencia y en las labores para retirar el camión y restablecer la circulación.