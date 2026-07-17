Quito: Cierre en la vía a Nayón por un siniestro de un vehículo pesado este viernes 17
Un camión se volcó la mañana de este viernes en la vía a Nayón, sector Las Bromelias. La ruta permanece cerrada en ambos sentidos.
Cierre total en la vía a Nayón por el accidente de un vehículo pesado
Bomberos de Quito
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Actualizado:
17 jul 2026 - 07:16
Un siniestro de tránsito se registró este jueves en el sector de Las Bromelias, en la vía a Nayón, al norte de Quito.
Un camión se volcó y dejó una persona herida, mientras los equipos de emergencia atendieron la situación y cerraron la circulación vehicular en ambos sentidos.
Vía a Nayón cerrada
De acuerdo con la información de los organismos de emergencia, el vehículo pesado se volcó en el sector de Las Bromelias, lo que obligó al despliegue de paramédicos para brindar atención prehospitalaria a la persona afectada.
Hasta el momento no se han reportado más heridos.
Vía permanece cerrada en ambos sentidos
Como consecuencia del siniestro, la vía a Nayón, a la altura del campus Ekopark de la UDLA, permanece cerrada en ambos sentidos.
Las autoridades trabajan en la atención de la emergencia y en las labores para retirar el camión y restablecer la circulación.
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