Inamhi advierte caída de granizo y tormentas eléctricas en Quito este domingo 11 de octubre

La granizada que cayó en Quito el pasado miércoles 7 de octubre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un aviso meteorológico para este domingo 11 de octubre de 2026, advirtiendo sobre la probabilidad de lluvias de variable intensidad, tormentas eléctricas y la eventual caída de granizo en distintos sectores de Quito y Pichincha.

La combinación de factores atmosféricos ha elevado el nivel de inestabilidad en la región interandina durante las horas de la tarde en el cierre del feriado.

Según el reporte técnico del organismo, estas condiciones se deben principalmente al constante ingreso de humedad procedente de la cuenca amazónica y del Océano Pacífico, sumado al calentamiento diurno y a la convergencia de vientos en la Sierra centro-norte.

Estos factores favorecen el rápido desarrollo de nubes de gran vegetación vertical, las cuales suelen desencadenar aguaceros fuertes acompañados de granizo en zonas puntuales.

#PronósticoPichincha | Domingo, 11 de octubre: Cielo parcial nublado a nublado, en la tarde y noche lluvias con tormentas ocasionales, probable caída de granizo en #Quito, mayor intensidad y persistencia al noroccidente de #Pichincha 🌧️⛈️ @MunicipioQuito @PichinchaGob https://t.co/Uf8BSPfBeL — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) October 11, 2026

Las proyecciones del Inamhi señalan que las precipitaciones más intensas y el riesgo acumulativo de granizadas podrían concentrarse en los valles interandinos y en las zonas del centro y norte de la capital.

Se prevé además la presencia de rachas de viento moderadas a fuertes, por lo que las autoridades locales se mantienen en constante monitoreo ante posibles acumulaciones de agua o acumulación de hielo en la capa asfáltica.

La combinación de lluvia intensa y granizo representa un riesgo directo para la circulación vehicular en las principales avenidas y pasos a desnivel de Quito.

El granizo acumulado suele reducir drásticamente la adherencia de los neumáticos sobre el pavimento y disminuir la visibilidad de los conductores, mientras que el colapso de sumideros e imbornales por acumulación de basura y hielo puede generar acumulación de agua rápida en arterias viales críticas.

Ante este escenario, los organismos de socorro recomiendan a la ciudadanía circular con extrema precaución, mantener las luces encendidas y reducir la velocidad al conducir bajo la lluvia.

Asimismo, se aconseja revisar los canales y techos de las viviendas para prevenir filtraciones o colapsos estructurales por el peso del granizo, y evitar refugiarse debajo de árboles o estructuras metálicas aisladas mientras persista la actividad eléctrica.

Se recuerda a la población mantenerse informada a través de las cuentas oficiales del Inamhi, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y el Cuerpo de Bomberos de Quito para conocer en tiempo real el estado de las vías y los avisos meteorológicos actualizados.

Ante cualquier emergencia derivada de acumulaciones de agua, caída de árboles o acumulación severa de granizo, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato con la línea única del ECU 911.