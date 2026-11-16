Tres cierres viales se aplicarán en la av. Galo Plaza Lasso desde este 16 de noviembre

Tres frentes de obra en la av. Galo Plaza tendrán cierre parcial de un carril

La av. Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito, tendrá tres nuevos frentes de intervención desde este lunes 16 de noviembre de 2026. Los trabajos implicarán el cierre parcial de un carril en distintos tramos de las calzadas laterales, por un periodo estimado de 35 días.

La intervención forma parte del proyecto de rehabilitación integral de 3,2 kilómetros de la avenida y se concentrará en la instalación del nuevo sistema de agua potable, antes de construir la nueva estructura de hormigón de la vía.

¿Dónde estarán los tres cierres viales?

Los trabajos se ejecutarán en los siguientes sectores:

Sentido norte-sur: Desde el intercambiador de Carcelén hasta la avenida Juan de Selis.

Desde el intercambiador de Carcelén hasta la avenida Juan de Selis. Sentido norte-sur: entre las calles Sebastián Moreno y Francisco Dalmau, en el sector del barrio Marisol.

entre las calles Sebastián Moreno y Francisco Dalmau, en el sector del barrio Marisol. Sentido sur-norte: desde el intercambiador El Labrador hasta la calle De los Pinos, en el sector Las Acacias-La Kennedy.

🚧 #RehabilitaciónVial | Obras integrales en la #GaloPlazaLasso🚧 Desde este lunes 16 de noviembre abrimos 3 nuevos frentes de obra para instalar el sistema de agua potable en 3,2 km de carriles laterales. Los trabajos implican cierres parciales de un carril. La circulación se mantendrá por los carriles centrales y los carriles laterales habilitados. Conoce más aquí 👉 https://t.co/C07sAGnkJG — Obras Quito (@ObrasQuito) November 13, 2026

Durante la ejecución de las obras permanecerán habilitados los carriles centrales y un carril de cada calzada lateral, tanto en sentido norte-sur como sur-norte.

Al tratarse de intervenciones en los carriles laterales, las autoridades no contemplan rutas alternas. La circulación vehicular continuará por los carriles que se mantendrán abiertos.

La instalación de las nuevas tuberías de agua potable debe completarse antes de colocar el pavimento rígido de hormigón. Las jornadas de trabajo serán diurnas y nocturnas y tendrán un plazo estimado de ejecución de 35 días.