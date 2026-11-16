Tres cierres viales se aplicarán en la av. Galo Plaza Lasso desde este 16 de noviembre
La intervención de la av. Galo Plaza Lasso, en Quito, contempla tres frentes de trabajo para instalar nuevas tuberías de agua potable.
Tres frentes de obra en la av. Galo Plaza tendrán cierre parcial de un carril
Quito Informa
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Actualizado:
16 nov 2026 - 08:34
La av. Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito, tendrá tres nuevos frentes de intervención desde este lunes 16 de noviembre de 2026. Los trabajos implicarán el cierre parcial de un carril en distintos tramos de las calzadas laterales, por un periodo estimado de 35 días.
La intervención forma parte del proyecto de rehabilitación integral de 3,2 kilómetros de la avenida y se concentrará en la instalación del nuevo sistema de agua potable, antes de construir la nueva estructura de hormigón de la vía.
¿Dónde estarán los tres cierres viales?
Los trabajos se ejecutarán en los siguientes sectores:
- Sentido norte-sur: Desde el intercambiador de Carcelén hasta la avenida Juan de Selis.
- Sentido norte-sur: entre las calles Sebastián Moreno y Francisco Dalmau, en el sector del barrio Marisol.
- Sentido sur-norte: desde el intercambiador El Labrador hasta la calle De los Pinos, en el sector Las Acacias-La Kennedy.
Durante la ejecución de las obras permanecerán habilitados los carriles centrales y un carril de cada calzada lateral, tanto en sentido norte-sur como sur-norte.
Al tratarse de intervenciones en los carriles laterales, las autoridades no contemplan rutas alternas. La circulación vehicular continuará por los carriles que se mantendrán abiertos.
La instalación de las nuevas tuberías de agua potable debe completarse antes de colocar el pavimento rígido de hormigón. Las jornadas de trabajo serán diurnas y nocturnas y tendrán un plazo estimado de ejecución de 35 días.
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