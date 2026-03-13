Quito: cierres viales por la marcha convocada para este viernes 13 por el FUT

AMT aplicará cierres viales por la marcha convocada por el FUT en Quito.

Organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores marcharán este viernes 13 de marzo de 2026 en rechazo del Acuerdo Ministerial que permite la flexibilización de la jornada laboral en Ecuador.

Los trabajadores se manifestarán en Quito desde las 16:00. Su convocatoria indica que partirán desde la Caja del Seguro Social, en el centro - norte capitalino.

La movilización social prevé avanzar hacia el Centro Histórico, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales en los puntos estratégicos.

Los controles de tránsito se realizarán desde las 15:30 en puntos estratégicos definidos de esta manera:

Caja del Seguro

Plaza Santo Domingo

El Trébol

Redondel de Cumandá

Marín Central

Asamblea Nacional

Parque El Arbolito

Universidad Central

Plaza Argentina

Redondel del Ciclista

En el Centro Histórico la zona de la Plaza Grande entre las calles Venezuela y García Moreno se mantendrá peatonizada y con presencia de la Policía Nacional.

El servicio de Trolebús se desviará con un giro en la avenida 10 de Agosto y calle San Gregorio y podrían haber otros cambios según las necesidades operativas del sistema de transporte.

Las autoridades adelantaron que es posible que el articulado también tenga que girar en la avenida Maldonado y La Recoleta.