Quito: cierres viales por la marcha convocada para este viernes 13 por el FUT
Las movilizaciones del FUT fueron convocadas en distintas ciudades desde las 16:00 de este viernes 13 de marzo de 2026.
AMT aplicará cierres viales por la marcha convocada por el FUT en Quito.
Quito Informa
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Actualizada:
13 mar 2026 - 12:27
Organizaciones sindicales y colectivos de trabajadores marcharán este viernes 13 de marzo de 2026 en rechazo del Acuerdo Ministerial que permite la flexibilización de la jornada laboral en Ecuador.
Los trabajadores se manifestarán en Quito desde las 16:00. Su convocatoria indica que partirán desde la Caja del Seguro Social, en el centro - norte capitalino.
La movilización social prevé avanzar hacia el Centro Histórico, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales en los puntos estratégicos.
Los controles de tránsito se realizarán desde las 15:30 en puntos estratégicos definidos de esta manera:
- Caja del Seguro
- Plaza Santo Domingo
- El Trébol
- Redondel de Cumandá
- Marín Central
- Asamblea Nacional
- Parque El Arbolito
- Universidad Central
- Plaza Argentina
- Redondel del Ciclista
En el Centro Histórico la zona de la Plaza Grande entre las calles Venezuela y García Moreno se mantendrá peatonizada y con presencia de la Policía Nacional.
El servicio de Trolebús se desviará con un giro en la avenida 10 de Agosto y calle San Gregorio y podrían haber otros cambios según las necesidades operativas del sistema de transporte.
Las autoridades adelantaron que es posible que el articulado también tenga que girar en la avenida Maldonado y La Recoleta.
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