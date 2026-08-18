Jhonatan Narváez pide apoyo a la empresa priva  da para impulsar la Vuelta Ciclística al Ecuador

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez en rueda de prensa por la Vuelta Ciclística al Ecuador 2026.

Tras dos años de espera y la dolorosa cancelación de la edición en 2025, la Vuelta Ciclística al Ecuador regresa a las carreteras en este 2026. Sin embargo, el anuncio deportivo, realizado este martes 18 de agosto, vino acompañado de una cruda dosis de realidad por parte de Jhonatan Narváez, uno de los máximos referentes de este deporte.

El actual corredor del equipo UAE Emirates aprovechó el momento para exponer la precariedad con la que se forjan los futuros talentos en el país. El "Lagarto" fue directo y lanzó un mensaje de auxilio a los auspiciantes.

En años anteriores, "La Vuelta al Ecuador no se ha podido realizar por no tener apoyo de la empresa privada y en todos los eventos donde competimos nosotros, en Europa, Australia, Canadá, esto nunca pasa", dijo Narváez.

Añadió que se trata "del evento más grande a nivel nacional" y reconoció que "el Ecuador ahora mismo está pasando por un difícil momento. Es doloroso ver cómo algunos chicos siguen entrenando sin salarios, sin un calendario de carreras y tener una vuelta al Ecuador es una ilusión para ellos", enfaizó.

Las palabras de Narváez resuenan con fuerza ante el enorme desafío que plantea la 42ª edición de la Vuelta al Ecuador, programada del 7 al 13 de septiembre.

Mientras la élite tricolor brilla en Europa, el semillero nacional se prepara para enfrentar 941,18 kilómetros.

A lo largo de siete etapas, el pelotón atravesará seis provincias: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura y Carchi; donde los jóvenes talentos pondrán a prueba su resistencia disputando 17 metas volantes y 18 premios de montaña.