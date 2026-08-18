MasterChef Ecuador extiende el plazo para inscribirse hasta el 23 de agosto de 2026

La nueva temporada de MasterChef Ecuador la podrás disfrutar a través de Teleamazonas.

¿Sueñas con ser parte del mejor reality de cocina del mundo? Esta es tu oportunidad. Las inscripciones para la próxima temporada de MasterChef Ecuador continúan abiertas.

Los interesados en demostrar sus habilidades en la cocina tienen hasta el domingo 23 de agosto de 2026 para completar el registro en línea y enviar su video casting.

¿Cómo inscribirse a MasterChef?

Debes ingresar al sitio web de Teleamazonas o utilizar el código QR que aparece durante la programación del canal.

También puedes acceder al formulario de inscripción desde las redes sociales oficiales de Teleamazonas: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X.

Una vez dentro del formulario, deberás completar todos los campos solicitados y proporcionar la mayor cantidad de información posible para que el equipo de producción conozca tu perfil.

El siguiente paso es grabar un video casting en formato horizontal, con una duración máxima de 3 minutos y 30 segundos.

¿Cómo subir el video?

El video deberás publicarlo en tu canal de YouTube, mencionando la cuenta oficial de Teleamazonas. Y también tienes que compartirlo en TikTok, mencionando al canal y utilizando el hashtag #MasterChefEC.

La producción recomienda realizar la grabación en un espacio con buena iluminación, poco ruido y audio claro. No es necesario contar con equipos profesionales; lo fundamental es que se te pueda ver y escuchar correctamente.

¿Qué debe incluir el video casting?

El video casting debe permitir al equipo de producción conocer tanto las capacidades culinarias como la personalidad de cada participante.

Preséntate con tu nombre, apellido, edad y lugar de residencia.

con tu nombre, apellido, edad y lugar de residencia. Cuéntanos cómo eres, a qué te dedicas y por qué quieres participar en MasterChef Ecuador.

en MasterChef Ecuador. Presenta la receta que prepararás y explica en qué consiste.

y explica en qué consiste. Muestra tu mise en place , es decir, los ingredientes y utensilios que utilizarás.

, es decir, los ingredientes y utensilios que utilizarás. Graba el proceso de preparación y cocción de tu receta, con ayuda de familiares o amigos.

de tu receta, con ayuda de familiares o amigos. Finalmente, presenta tu plato terminado con un buen emplatado.

El plazo para completar todo el proceso vence el 23 de agosto, por lo que los interesados todavía tienen tiempo para preparar su propuesta y demostrar por qué deberían convertirse en los próximos participantes de MasterChef Ecuador.