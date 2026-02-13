Cierres viales en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa por la Noche Amarilla

La AMT ejecutará cierres viales por la Noche Amarilla en Quito, este viernes 13 de febrero de 2026

La Noche Amarilla en Quito está prevista para este viernes 13 de febrero de 2026, en la que el Barcelona SC presentará a su plantilla de jugadores.

Además, habrá un partido amistoso entre los Toreros y la Sociedad Deportiva Aucas, en el estadio Olímpico Atahualpa. Por eso, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa cierres viales en los alrededores de este escenario deportivo

El evento iniciará a las 16:00 con un show artístico y el partido se jugará a las 21:00. Estos son los cierres primarios establecidos por la AMT:

Desde las 00:00 del viernes 13 de febrero

6 de Diciembre y José Correa

6 de Diciembre y José Serrano

José Correa y Gonzalo Serrano

José Correa y Quintero

José Correa y Carlos Arroyo del Río

M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río

M. Sánchez y Quintero

M. Sánchez y Juan Ramírez

M. Sánchez y Javier Arauz

M. Sánchez y av. 6 de Diciembre

Eloy Alfaro y José Correa

Cierres emergentes

Desde las 16:00 del viernes 13 de febrero y de acuerdo a los requerimientos operativos y de seguridad habrá los siguientes bloqueos viales:

Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel

Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo

Av. 6 de Diciembre y El Mercurio

Av. 6 de Diciembre y José Serrano

Av. 6 de Diciembre y av. Portugal

Av. Portugal y av. República del Salvador

Av. República del Salvador y Suecia

Av. República del Salvador y av. Naciones Unidas

Av. Naciones Unidas y av. De los Shyris

Av. Eloy Alfaro y Luis Armendáriz

6 de Diciembre y José Correa

Rutas alternas

La AMT recomienda a los conductores tomar las siguientes rutas alternas:

Eloy Alfaro

De los Shyris

10 de Agosto

Portugal

Calle German Alemán

Gaspar de Villarroel

10 de Agosto

Un total de 28 Agentes Civiles de Tránsito estarán desplegados para controlar la movilidad. El objetivo es garantizar la seguridad vial de los asistentes.