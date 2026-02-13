Cierres viales en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa por la Noche Amarilla
La Noche Amarilla del Barcelona en Quito está prevista para este viernes 13 de febrero de 2026. El evento está previsto para las 16:00.
La AMT ejecutará cierres viales por la Noche Amarilla en Quito, este viernes 13 de febrero de 2026
Quito Informa
Compartir
Actualizada:
13 feb 2026 - 11:58
La Noche Amarilla en Quito está prevista para este viernes 13 de febrero de 2026, en la que el Barcelona SC presentará a su plantilla de jugadores.
Además, habrá un partido amistoso entre los Toreros y la Sociedad Deportiva Aucas, en el estadio Olímpico Atahualpa. Por eso, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementa cierres viales en los alrededores de este escenario deportivo
El evento iniciará a las 16:00 con un show artístico y el partido se jugará a las 21:00. Estos son los cierres primarios establecidos por la AMT:
Desde las 00:00 del viernes 13 de febrero
- 6 de Diciembre y José Correa
- 6 de Diciembre y José Serrano
- José Correa y Gonzalo Serrano
- José Correa y Quintero
- José Correa y Carlos Arroyo del Río
- M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río
- M. Sánchez y Quintero
- M. Sánchez y Juan Ramírez
- M. Sánchez y Javier Arauz
- M. Sánchez y av. 6 de Diciembre
- Eloy Alfaro y José Correa
Cierres emergentes
Desde las 16:00 del viernes 13 de febrero y de acuerdo a los requerimientos operativos y de seguridad habrá los siguientes bloqueos viales:
- Av. 6 de Diciembre y av. Gaspar de Villarroel
- Av. 6 de Diciembre y El Telégrafo
- Av. 6 de Diciembre y El Mercurio
- Av. 6 de Diciembre y José Serrano
- Av. 6 de Diciembre y av. Portugal
- Av. Portugal y av. República del Salvador
- Av. República del Salvador y Suecia
- Av. República del Salvador y av. Naciones Unidas
- Av. Naciones Unidas y av. De los Shyris
- Av. Eloy Alfaro y Luis Armendáriz
- 6 de Diciembre y José Correa
Rutas alternas
La AMT recomienda a los conductores tomar las siguientes rutas alternas:
- Eloy Alfaro
- De los Shyris
- 10 de Agosto
- Portugal
- Calle German Alemán
- Gaspar de Villarroel
- 10 de Agosto
Un total de 28 Agentes Civiles de Tránsito estarán desplegados para controlar la movilidad. El objetivo es garantizar la seguridad vial de los asistentes.
Compartir