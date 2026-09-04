Clausuran bar ‘swinger’ que funcionaba sin permisos en Quito

El Municipio de Quito clausuró un establecimiento en Solanda que se promocionaba en redes sociales como bar swinger y funcionaba sin los permisos correspondientes.

Un establecimiento que se promocionaba en redes sociales como bar ‘swinger’ fue clausurado en Solanda, en el sur de Quito, por funcionar sin los permisos municipales correspondientes.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) realizó un operativo en el local y constató que no contaba con la Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE).

¿Qué encontraron dentro del establecimiento?

Según la AMC, el lugar ofrecía espacios y servicios como ‘cuarto oscuro’ y videobar. Además, las autoridades señalaron que funcionaba como casa de citas.

Durante la inspección se encontraron preservativos y juguetes sexuales. También había personas en avanzado estado de embriaguez, algunas de ellas al borde de la inconsciencia, de acuerdo con el reporte de la entidad municipal.

Tras constatar las irregularidades, los funcionarios colocaron los sellos de clausura en el establecimiento.

El propietario ya había sido sancionado

Esta no sería la primera intervención en el lugar. La AMC informó que el propietario ya había sido sancionado anteriormente por funcionar sin los permisos correspondientes.

Por tratarse de una reincidencia, el responsable podría enfrentar una multa de hasta USD 7.230.

La AMC mantiene operativos en diferentes sectores de Quito para verificar que los establecimientos cumplan con las autorizaciones municipales necesarias para desarrollar actividades económicas.

¿Qué significa ‘swinger’?

El término 'swinger' se utiliza para describir a personas o parejas que, de manera consensuada, participan en encuentros íntimos o intercambios sexuales con otras personas.

Un bar o club 'swinger' es un espacio dirigido a adultos donde pueden reunirse personas interesadas en este tipo de prácticas, siempre basadas en el consentimiento entre sus participantes.