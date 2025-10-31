COE Quito emite alerta para el feriado: riesgo alto de afectación por lluvias en 16 zonas

Los Bomberos de Quito atendieron emergencias por lluvias este viernes 31 de octubre del 2025

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito emitió una alerta por fuertes lluvias que afectarán al Distrito Metropolitano desde este viernes 31 de octubre de 2025 hasta las 20:00 del miércoles 5 de noviembre.

La advertencia se basa en los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que prevé una persistencia de precipitaciones con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, caída de granizo y acumulación de agua en sectores vulnerables.

Según el comunicado, el nivel de afectación previsto es alto y se espera que desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre registren los eventos más significativos. Estos días coinciden con el feriado nacional por Difuntos y la Independencia de Cuenca.

Según el COE Quito, hay 16 zonas con mayor probabilidad de afectación por las lluvias. Estas son: Quitumbe, La Mariscal, Eloy Alfaro y Calderón.

Mientras que en el área rural y los valles se identificaron Nanegal, Nanegalito, Nono, Calacalí, Tumbaco, Los Chillos, San Antonio, Puembo, Yaruquí, Checa, Conocoto y Alangasí.

El COE advirtió que las precipitaciones podrían provocar posibles deslizamientos de tierra, acumulación de agua en viviendas y locales. Además, se alertó sobre el aumento de caudales y riesgo de desbordamiento de ríos y quebradas.

También se prevé dificultades en la circulación vial debido al estancamiento de agua, bancos de niebla y movimientos en masa provocados por la saturación del suelo.