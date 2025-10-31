COE Quito emite alerta para el feriado: riesgo alto de afectación por lluvias en 16 zonas
Desde este 31 de octubre hasta el miércoles 5 de noviembre persistirán lluvias y tormentas eléctricas en todo el Distrito Metropolitano de Quito.
Los Bomberos de Quito atendieron emergencias por lluvias este viernes 31 de octubre del 2025
Bomberos Quito
Actualizada:
31 oct 2025 - 16:21
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Quito emitió una alerta por fuertes lluvias que afectarán al Distrito Metropolitano desde este viernes 31 de octubre de 2025 hasta las 20:00 del miércoles 5 de noviembre.
La advertencia se basa en los reportes del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), que prevé una persistencia de precipitaciones con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, caída de granizo y acumulación de agua en sectores vulnerables.
Según el comunicado, el nivel de afectación previsto es alto y se espera que desde el sábado 1 hasta el martes 4 de noviembre registren los eventos más significativos. Estos días coinciden con el feriado nacional por Difuntos y la Independencia de Cuenca.
Según el COE Quito, hay 16 zonas con mayor probabilidad de afectación por las lluvias. Estas son: Quitumbe, La Mariscal, Eloy Alfaro y Calderón.
Mientras que en el área rural y los valles se identificaron Nanegal, Nanegalito, Nono, Calacalí, Tumbaco, Los Chillos, San Antonio, Puembo, Yaruquí, Checa, Conocoto y Alangasí.
El COE advirtió que las precipitaciones podrían provocar posibles deslizamientos de tierra, acumulación de agua en viviendas y locales. Además, se alertó sobre el aumento de caudales y riesgo de desbordamiento de ríos y quebradas.
También se prevé dificultades en la circulación vial debido al estancamiento de agua, bancos de niebla y movimientos en masa provocados por la saturación del suelo.
