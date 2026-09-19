Bomberos se despliegan este sábado por una nueva alerta de columna de humo en Quito

El Cuerpo de Bomberos indicó que su personal se encuentra desplegado en el sector para impedir que las llamas se extiendan.

Una columna de humo volvió a ser visible este 19 de septiembre mientras la capital enfrenta varios días consecutivos de emergencias por incendios forestales.

El Cuerpo de Bomberos de Quito atiende un nuevo incendio forestal en el sector de Rumipamba, en el norte de la ciudad. Equipos operativos ya se encuentran en la zona realizando labores para controlar las llamas y evitar su propagación.

Quito suma varios incendios en pocos días

La nueva emergencia ocurre después de una semana marcada por múltiples incendios en distintos puntos del Distrito Metropolitano. Solo el 17 de septiembre, el Municipio reportó nueve incendios forestales, entre ellos en La Vicentina, Casitagua, Villaflora, Mercado Mayorista, Tolontag, Chiriboga, Alangasí, La Bota y El Quinche.

Uno de los más complejos ha sido el incendio del cerro Casitagua, en Pusuquí. Allí, Bomberos trabajó durante varias jornadas por tierra y aire, con apoyo de helicópteros de Fuerzas Armadas y Policía. El 18 de septiembre, el Municipio informó que unas 100 hectáreas habían resultado afectadas y que todavía permanecían dos líneas activas de fuego.

Bomberos mantiene vigilancia permanente

El Municipio ha desplegado cientos de funcionarios, bomberos, policías y personal de apoyo para atender las emergencias de los últimos días. En Casitagua, por ejemplo, cerca de 500 personas participaron en tareas de combate, movilidad, seguridad y gestión de riesgos.

En Rumipamba, los equipos continúan con las labores de control. Hasta el momento no se ha informado sobre personas heridas ni viviendas afectadas.