Concejo pide a Alcalde mantener estado de alerta en corporación municipal de Quito por paro

El Concejo Metropolitano resolvió varios puntos ante la amenaza de trasladar el paro hacia Quito.

Ante la amenaza del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, de tomarse Quito si el Gobierno "no hace caso", el Concejo Metropolitano de la ciudad emitió una resolución.

En una sesión que duró más de cuatro horas, desde la mañana de este lunes 6 de octubre de 2025, el Concejo Metropolitano tomó postura frente a las posibles manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio del diésel.

Los 13 Concejales aprobaron una resolución con cuatro puntos. Estos son:

Condenar la violencia en todas sus formas, sin importar su origen.

la en todas sus formas, sin importar su origen. Demandar al Gobierno acciones preventivas ante posibles movilizaciones en el Distrito Metropolitano y otras ciudades.

al Gobierno ante posibles movilizaciones en el Distrito Metropolitano y otras ciudades. Solicitar al alcalde Pabel Muñoz que mantenga el estado de alerta en la corporación municipal para precautelar las infraestructuras estratégicas.

al alcalde Pabel Muñoz que mantenga el de en la para precautelar las infraestructuras estratégicas. Exhortar a todas las partes que depongan cualquier actitud beligerante e inicien diálogos.

Dos días atrás Vargas advirtió que el movimiento indígena podría movilizarse hacia Quito para exigir al Gobierno que de marcha atrás en la eliminación del subsidio al diésel.

Mientras tanto, el paro nacional cumple 15 días y se reportan cierres viales en varias provincias del país, especialmente en Imbabura.