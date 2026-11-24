Sectores del norte de Quito registran cortes de luz la noche de este martes 24 de noviembre.

Por segundo día consecutivo los ciudadanos reporta:ron cortes de luz en distintos de sectores de Quito. El apagón se registró pasadas las 18:15 de este martes 24 de noviembre del 2026.

Entre los sectores afectados están: Granda Centeno, Lumbisí, Carcelén Alto, Cochapamba Norte, entre otros.

En el sector de la Granda Centeno el corte de luz provocó amplia congestión vehicular por los semáforos apagados.

Los usuarios se quejaron en redes sociales por el corte de luz inesperado. El servicio también se suspendió en las avenidas Eloy Alfaro, Gaspar de Villarroel, Granados, etc.

Horas antes, Quito soportó una fuerte lluvia acompañada de tormentas eléctricas, lo que causó acumulación de agua en distintos sectores.