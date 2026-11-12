Delincuentes disparan contra el carro de un militar y le roban su arma en Quito

Un militar fue interceptado por delincuentes armados en el sector de El Panecillo, en el centro de Quito.

Un miembro de las Fuerzas Armadas fue víctima de un ataque armado y robo en el sector de El Panecillo, en el centro de Quito. Los delincuentes dispararon contra el vehículo en el que se movilizaba y le sustrajeron su arma de dotación.

Según el informe policial, el militar circulaba por la avenida Jaime del Castillo cuando una camioneta negra lo interceptó. Del vehículo descendieron dos hombres, quienes realizaron varios disparos contra el automóvil del uniformado.

Tras el ataque, los sospechosos se llevaron el arma institucional y otras pertenencias personales.

Policía encontró indicios balísticos en el lugar

Durante las diligencias, los agentes encontraron dos vainas calibre nueve milímetros, un fragmento de encamisado metálico deformado y otro de plomo.

El reporte policial señala que los proyectiles impactaron e ingresaron al vehículo del militar. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el uniformado resultó herido.

Además, las autoridades indicaron que en el lugar no existen cámaras de videovigilancia que permitan identificar a los atacantes.